玉山金法說會／上半年獲利再創新猷 9月1日完成與三商壽合併

玉山金（2884）13日召開法人說明會，玉山金控2026年上半年自結淨收益538.4億元，稅後淨利成長27.8%達214.3億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘(EPS)1.32元、股東權益報酬率(ROE)15.46%、資產報酬率(ROA)0.91%。

各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利188億元，年成長11.3%；玉山證券淨利28.2億元，年成長205.5%、玉山創投淨利10億元、玉山投信淨利2.7億元，皆為同期最佳表現。玉山金控2026年前7月累計稅後淨利244.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加20.9％，EPS為1.51元，總資產穩步邁向5兆元規模。主要子公司玉山銀行累計稅後淨利218.3億元；玉山證券32.5億元；玉山創投4.2億元；玉山投信3.2億元。

玉山金控上半年淨手續費收入198.4億元，年增39.9%，其中玉山銀行高端客群經營有成，財富管理淨手續費收入92.7億元，年增30.7%，創歷年同期最高。信用卡淨手續費收入45億元，年成長16.1%，亦為同期新高。玉山證券表現亮眼，受惠上半年股市交易動能強勁，在經紀業務帶動下，上半年獲利已超越去年全年。

玉山銀行存、放款穩健成長，表現均較去年同期提升，受惠臺灣經濟表現強勁及海外平台布局完整，總放款成長16.1%，其中企業放款及個人放款分別成長20.1%與11.4%，中小企業放款亦成長14.1%。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率770.8%，維持優異風險控管。海外布局方面，玉山銀行有效發揮全方位海內外布局與資源整合優勢，海外分、子行上半年稅後獲利成長11.5%，占銀行整體25.3%，海外前兩季放款動能強勁較去年底成長20.5%；玉山銀行持續深耕亞洲並擴大北美版圖，日本大阪出張所預計於9月4日開業，2027年將完成印度孟買分行及加拿大多倫多分行開業，達拉斯代表人辦事處升格分行亦籌備中，以提供顧客更完整的金融服務。同時響應政府支持台商赴美投資需求，玉山銀行通過以2,500萬美元參與企業投資美國融資保證機制。

有關三商壽（2867）合併進度，1月23日雙方股東臨時會通過合併案後，即成立專案小組展開合併的各項準備工作。金管會已於7月7日宣布同意玉山金控以股份轉換方式取得三商美邦人壽100%股份，雙方董事會決議合併基準日為9月1日，三商美邦人壽亦將於12月1日更名為玉山人壽，合併後玉山金控總資產規模將躍升台灣上市金控第五大，完備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎。

玉山銀行積極拓展跨境金融場景，8月推出首創日本跨國無卡提款服務，顧客只需透過玉山行動銀行App，即可在日本 Seven Bank ATM提領日幣現鈔。玉山銀近年來陸續推出熊本熊卡、PayPay支付等服務，建構完善的日本無現金消費體系，加上本次服務開通，完整民眾日本旅遊支付的最後一片拼圖。玉山銀行推出金彩稅月刷卡繳稅方案獲顧客廣大迴響，6月單月簽帳金額1,612億元為市場第一，較去年同期成長224%，上半年累計簽帳金額4,149億元，亦為同期最高。

面對AI應用快速擴展與全球算力需求攀升，玉山投信看好算力產業鏈的長線成長契機，將推出全台首檔全球算力相關ETF—玉山未來全球算力ETF（009827），布局全球三大算力支柱、七大產業鏈，精選50檔頂尖企業，於8月10日至8月14日募集，並於9月初正式掛牌。玉山投信自2025年以來已陸續發行4檔ETF，未來將持續深化ETF產品布局。

玉山銀行獲金管會核准採用信用風險內部評等法（IRB）計提資本，為首批獲准之銀行。此次申請項目涵蓋一般企業型暴險採用基礎IRB法，及住宅抵押貸款、合格循環零售型暴險與其他零售型暴險採用進階IRB法計提資本皆獲核准，將有助於資本管理與風險衡量。未來將持續精進風險管理與資本運用效能，深化風險管理文化，提升整體競爭力與經營韌性。

玉山金控持續展現的永續金融實踐力，創台灣金融業紀錄連續12年入選道瓊領先全球指數(DJBIC)，並攜手子公司於台灣永續能源研究基金會「台灣永續投資獎」，一舉榮獲九項大獎，其中玉山金控及玉山證券雙雙榮獲「機構影響力獎」最高榮譽典範獎，玉山銀行榮獲「永續債券」等獎項殊榮，玉山投信榮獲「股東行動」金級及「永續主題投資」銀級獎，展現玉山各子公司深耕永續投資的卓越成果。