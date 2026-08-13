快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶財報／AI 伺服器業務快速成長 上半年 EPS 1.18元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
仁寶高階伺服器大溪製造中心。聯合報系資料照
仁寶高階伺服器大溪製造中心。聯合報系資料照

仁寶（2324）電腦第2季合併營收達2,382.95億元，季增 18%，年增 32%；稅後歸屬母公司業主之淨利為 31.33億元，季增59%、較去年同期成長6.5倍；每股盈餘（EPS）為 0.73 元。成長動能主要來自 PC 及伺服器業務，尤其是AI伺服器業務，正處於高速成長階段。

仁寶表示，PC 出貨量較上季成長 5%，在高階及 AI PC 產品占比提升的帶動下，平均售價(ASP)同步上揚；非 PC 業務方面，占營收比重較去年同期提升 5 個百分點，主要受惠於 AI 伺服器業務快速成長，第2季AI 伺服器已占伺服器營收約 70%。

公司指出，受記憶體等零組件價格上漲影響，雖然成本轉嫁帶動 ASP 上升，但營收基期擴大亦稀釋了毛利率表現，因此第2季毛利率減至4.6%。受惠於產品組合持續優化及營運效率提升，第2季毛利金額年增 4%，營業利益年增 9%。此外，業外因金融資產評價利益增加，帶動稅前淨利達 46.39億元，稅後歸屬母公司業主之淨利為 31.33億元，單季每股盈餘為 0.73 元。

2026 年上半年合併營收為 4,395.98億元，年增 16%。隨著 AI 伺服器業務快速成長、產品組合優化及 AI轉型效益逐步顯現，公司營運規模與獲利均較去年同期改善。上半年稅後歸屬母公司業主之淨利為 51.00億元，年增 91%，每股盈餘為 1.18 元。

展望未來，仁寶將持續擴大 AI 伺服器業務及全球產能布局，目標 2026 年非 PC 營收占比趨近 40%。隨著桃園大溪製造中心正式啟用，仁寶 AI 伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃整合能力與液冷技術研發中心。展望後續，仁寶將持續深化 AI 轉型，以內部轉型帶動長期獲利提升，同時為外部成長挹注動能。

伺服器 仁寶 財報

延伸閱讀

天品財報／AI清洗業務推升 第2季EPS 0.85元、上半年EPS 2.07元

GOGOLOOK 財報／第2季獲利5,961萬元創新高 每股賺1.69元

東研信超財報／第2季EPS 0.94元 創15季新高

和碩：伺服器今年拚超越10倍成長 供應鏈吃緊提前備料

相關新聞

鴻海法說會報喜！第2季獲利創同期高 股價竟下跌收在262元、跌幅2.96%

鴻海（2317）第2季獲利創同期新高，單季EPS 4.27元，輪值CEO蔣集恆表示，第3季營運持續走高，2026年將強勁成長，全年營益率將超越去年3.2%水準，客戶對AI需求非常強，已看到2027年；鴻海獲利亮眼， 法說會也報佳音，13日股價卻是開高走低， 終場收262元， 下跌8元， 跌幅2.96%。

仁寶財報／AI 伺服器業務快速成長 上半年 EPS 1.18元

仁寶（2324）電腦第2季合併營收達2,382.95億元，季增 18%，年增 32%；稅後歸屬母公司業主之淨利為 31.33億元，季增59%、較去年同期成長6.5倍；每股盈餘（EPS）為 0.73 元。成長動能主要來自 PC 及伺服器業務，尤其是AI伺服器業務，正處於高速成長階段。

玉山金法說會／上半年獲利再創新猷 9月1日完成與三商壽合併

玉山金（2884）13日召開法人說明會，玉山金控2026年上半年自結淨收益538.4億元，稅後淨利成長27.8%達214.3億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘(EPS)1.32元、股東權益報酬率(ROE)15.46%、資產報酬率(ROA)0.91%。

低價原材料消化完畢影響第2季毛利率下滑 嘉澤遭摜殺至跌停

連接器大廠嘉澤（3533）第2季毛利率下滑，公司在法說會時坦言，主要是去年低價採購原材料，已在第1季消化完畢，第2季毛利率降至45.47%，季減 4.08 個百分點、年減 5.53 個百分點，預估第3季毛利率持平；13日股價開低走低，遭摜殺至跌停1,810元，大跌200元，2,000元、5日線、月線同步失守。

Appier財報／第2季營收、獲利等六指標創歷史新高 上修全年財測

Agentic Al 即服務(AaaS)的AI原生業者Appier公布2026財年第2季財報，營收、獲利能力及核心自由現金流同步創歷史新高，營收與獲利雙雙優於財測目標。

仁寶財報／PC、伺服器業務出貨衝 上半年獲利創2012年以來同期新高

仁寶（2324）公告第2季財報，單季稅後純益31.33億元，寫下2024年第4季以來單季新高，相較去年同期大幅增加549％，每股純益0.73元，成長動能主要來自PC及伺服器業務。累計今年上半年稅後純益51億元、年成長91％，每股純益1.18元，創2012以來同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。