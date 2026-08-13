仁寶財報／AI 伺服器業務快速成長 上半年 EPS 1.18元

仁寶（2324）電腦第2季合併營收達2,382.95億元，季增 18%，年增 32%；稅後歸屬母公司業主之淨利為 31.33億元，季增59%、較去年同期成長6.5倍；每股盈餘（EPS）為 0.73 元。成長動能主要來自 PC 及伺服器業務，尤其是AI伺服器業務，正處於高速成長階段。

仁寶表示，PC 出貨量較上季成長 5%，在高階及 AI PC 產品占比提升的帶動下，平均售價(ASP)同步上揚；非 PC 業務方面，占營收比重較去年同期提升 5 個百分點，主要受惠於 AI 伺服器業務快速成長，第2季AI 伺服器已占伺服器營收約 70%。

公司指出，受記憶體等零組件價格上漲影響，雖然成本轉嫁帶動 ASP 上升，但營收基期擴大亦稀釋了毛利率表現，因此第2季毛利率減至4.6%。受惠於產品組合持續優化及營運效率提升，第2季毛利金額年增 4%，營業利益年增 9%。此外，業外因金融資產評價利益增加，帶動稅前淨利達 46.39億元，稅後歸屬母公司業主之淨利為 31.33億元，單季每股盈餘為 0.73 元。

2026 年上半年合併營收為 4,395.98億元，年增 16%。隨著 AI 伺服器業務快速成長、產品組合優化及 AI轉型效益逐步顯現，公司營運規模與獲利均較去年同期改善。上半年稅後歸屬母公司業主之淨利為 51.00億元，年增 91%，每股盈餘為 1.18 元。

展望未來，仁寶將持續擴大 AI 伺服器業務及全球產能布局，目標 2026 年非 PC 營收占比趨近 40%。隨著桃園大溪製造中心正式啟用，仁寶 AI 伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃整合能力與液冷技術研發中心。展望後續，仁寶將持續深化 AI 轉型，以內部轉型帶動長期獲利提升，同時為外部成長挹注動能。