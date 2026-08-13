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奇鋐攻3,200元漲停創新高！下半年營運逐季衝高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

奇鋐13日以3,200元強攻漲停板，股價創下歷史新高，隨AI伺服器液冷滲透率持續提升，奇鋐受惠Vera Rubin平台液冷散熱、機殼產品陸續出貨，以及CSP ASIC專案量產，營運動能持續升溫。法人看好，下半年營收可望逐季走高。

法人指出，今年第3季起，隨著Vera Rubin液冷散熱與機殼產品開始出貨，加上第4季兩家CSP的ASIC液冷散熱專案轉入量產，以及Rack Manifold新增產能陸續開出，奇鋐在Vera Rubin平台的Rack Manifold供應比重可望明顯提升，進一步推升下半年營運動能，預估今年第3、4季營收皆可望呈現雙位數季增。

展望2027年，奇鋐成長動能仍具延續性。法人分析，隨著GPU、ASIC功耗持續攀升，液冷散熱導入速度加快，AI伺服器周邊包括CPU、Switch、HBM、LPU及CPO等晶片採用液冷方案的比率也同步提升。

法人預估，奇鋐明年AI伺服器液冷滲透率有望突破五成，憑藉身為CSP客戶主要散熱開發合作夥伴的優勢，可望持續受惠。此外，隨新增產能逐步到位，今年上半年機箱事業部營收年增達133%，在散熱與機箱整合的Total Solution服務模式帶動下，AI伺服器機箱客戶與專案數持續增加，也將成為推升2027年營收成長的重要動能。

奇鋐 漲停 機殼

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