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東陽7月獲利成長1.37 稅前 EPS 0.67元
全球最大的AM 汽車塑膠零組件大廠東陽（1319）獲利繳出量力成績單，7月自結合併稅前淨利3.97億元，稅前EPS 0.67元，較去年同期成長1.37倍，創史上同期次高。
自今年5月起汽車零組件銷美關稅由27.5%調降至15%，市場不確定因素降低，產業競爭更趨於公平，有利市場發展及接單。
累計前七個月合併稅前淨利25.75億元，累計稅前EPS 4.36元，為同期累計次高。
雖目前仍處傳統淡季，汽車零組件銷美關稅自5月起由27.5%降至15%，客戶下單及拉貨需求已逐步回升，帶動營運及獲利成長。
在關稅調降後，臺灣與主要汽車製造產業國的公平競爭下，更利於具有競爭力的企業發展。東陽依計劃推動新廠建設，並積極投資人才、研發新產品、導入AI等，靈活調整全球產能布局，迎接旺季需求及未來成長。
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