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台灣大溢價三成認購精誠 股民搶買、漲停排隊買單破20萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台灣大哥大（3045）12日宣布，將以換股加現金方式，收購國內資訊服務業龍頭業者精誠（6214），每股收購價約184.5元，溢價率約29%。記者馬瑞璿／攝影
台灣大哥大（3045）12日宣布，將以換股加現金方式，收購國內資訊服務業龍頭業者精誠（6214），每股收購價約184.5元，溢價率約29%。記者馬瑞璿／攝影

台灣大哥大（3045）12日宣布，將以換股加現金方式，收購國內資訊服務業龍頭業者精誠（6214），每股收購價約184.5元，溢價率約29%。由於台灣大願意用比市價高約 29% 的價格收購精誠股份，引起股民搶買，精誠13日股價跳空漲停至156.5元，成交量不到千張，但漲停排隊買單超過20萬張等著買。

台灣大規畫，精誠1股可換取台灣大普通股0.84股及現金92.5元，相當於每股收購價約184.5元，並預計收購完成後將持有精誠股權過半，約50.86%至將近七成。

台灣大指出，換股是以先前台信電訊持有台灣大股權（類庫藏股）交換，不影響股本，精誠維持上市公司資格。台灣大董事會通過以全資子公司台信電訊公開收購精誠，收購時間為8月18日至10月6日。

台灣大總經理林之晨表示，2025年台灣資服市場年產值約6,596億元，精誠集團加上台灣大市占率僅逾7%，仍有巨大成長空間，未來市占率持續墊高，可望在五、六年後倍增至14%。

精誠是台灣最大資訊服務業者，去年營收約440億元，稅後純益21.5億元，每股純益7.91元，今年前7月營收321億元，年增36%，為歷史同期新高。

精誠股價衝漲停至156.5元，子公司精誠金融（7819）也漲停亮燈，收購的台灣大則下跌逾1%，一度跌至108元。

漲停 精誠 溢價 台灣大

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