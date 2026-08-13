快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉澤新平台產品第4季小量生產 看好2027年業績展望

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嘉澤（3533）13日舉行法說會，發言人蔡明叡表示，新產品SOCAMM進入量產，快接頭（QD）業務也開始突破，訂單持續增加，工廠擴產，使得下半年業績仍會有支撐，隨著伺服器新平台，第4季量產，將帶動產能快速爬升，因此，樂觀看待2027年的業績展望。

嘉澤第2季營收 95.69 億元，季增 2.59%、年增 14.79%；毛利率 45.47%，季減 4.08 個百分點、年減 5.53 個百分點；營益率 21.97%，季減 7.07 個百分點、年減 9.2 個百分點；稅後淨利 19.84 億元，季減 17.23%、年增 164.89%；每股稅後純益（EPS） 17.68 元，季減 17.27%、年增 164.28%。

針對第2季毛利下滑，他說，去年低價採購原材料，在第1季消化完畢，因此，目前是反映當前原材料的市場價格，需要等到油價回穩，2027年新平台放量，加上新產品大量產之後，毛利才會改善。

他說，嘉澤在QD業務取得突破，7月進入量產，當月營收占比約1%，工廠同步快速擴產，若產能擴充進度順利，依照7月營收占比推估，下半年QD營收占比有機會進一步提高至2%至3%；至於明年貢獻，由於仍涉及新機種及產能擴張，目前尚無法提供明確預估。

針對英特爾與超微（AMD）伺服器新平台轉換？蔡明叡說，部分新平台現階段處於少量出貨、供客戶驗證的階段，樂觀看待第4季進入小量產，較大量落在明年初。依目前取得的客戶預估，英特爾新平台明年滲透率將持續提升，其中部分平台占比有機會超過50%，甚至達60%至70%；AMD新平台明年占比則預估突破30%，甚至有機會來到40%左右。

嘉澤 平台 業績

延伸閱讀

鴻海訂單能見度更好了 輪值CEO蔣集恆：客戶需求看到明年

奇鋐上半年EPS 44.54元

東研信超財報／第2季EPS 0.94元 創15季新高

先進製程權利金年增近四倍 M31：布局逐步進入收成期

相關新聞

台灣大溢價三成認購精誠 股民搶買、漲停排隊買單破20萬張

台灣大哥大（3045）12日宣布，將以換股加現金方式，收購國內資訊服務業龍頭業者精誠（6214），每股收購價約184.5元，溢價率約29%。由於台灣大願意用比市價高約 29% 的價格收購精誠股份，引起股民搶買，精誠13日股價跳空漲停至156.5元，成交量不到千張，但漲停排隊買單超過20萬張等著買。

公股銀行除息行情接連失靈 華南金股價重挫 兆豐金也下跌

金融指數在5月底一路上漲至6月中下旬，儘管金融股股價普遍大漲一波，但近日的除權息行情大多失靈，除權息當日多數陷入貼息。華南金、兆豐金13日除權息，但華南金盤中重挫逾6%，兆豐金下跌近3%。

南亞科股價漲停創歷史新高 業績成長+MSCI 成分股題材加分

南亞科（2408）13日股價開高走高，接近10點攻至530元亮燈漲停，多頭看好其業績成長及這次被MSCI季度調整納入成分股。

環球晶明年展望佳 早盤漲停收復千元關卡

隨著市況轉佳，環球晶（6488）明年展望前景好，今日早盤攻上漲停，收復千元關卡。

和碩爆量衝漲停 外資調升目標價

和碩（4938）13日開高後仍持續上攻至漲停板價100.5元，多空在漲停板價較勁，多頭開盤交易30分鐘成交量即達3.8萬餘張。

泓德能源因日本儲能案延後認列 第2季首見虧損 下半年加速台日澳布局

國際智慧能源領導品牌泓德能源今日公布上半年營運成果，累計合併營收達新台幣30.78億元，營業毛利7.58億元、毛利率24.63%，營業利益1.12億元。第2季營運表現主要受到部分案件認列時程遞延影響，原預計於第2季完成交易並認列的數個日本2MW（百萬瓦）儲能案件，因相關交易條件完成時程較原規劃延後，預計遞延至第3季認列，導致第2季首見虧損 ，並使上半年累計虧損1.88億元，每股合計虧損1.32元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。