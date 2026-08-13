嘉澤新平台產品第4季小量生產 看好2027年業績展望

嘉澤（3533）13日舉行法說會，發言人蔡明叡表示，新產品SOCAMM進入量產，快接頭（QD）業務也開始突破，訂單持續增加，工廠擴產，使得下半年業績仍會有支撐，隨著伺服器新平台，第4季量產，將帶動產能快速爬升，因此，樂觀看待2027年的業績展望。

嘉澤第2季營收 95.69 億元，季增 2.59%、年增 14.79%；毛利率 45.47%，季減 4.08 個百分點、年減 5.53 個百分點；營益率 21.97%，季減 7.07 個百分點、年減 9.2 個百分點；稅後淨利 19.84 億元，季減 17.23%、年增 164.89%；每股稅後純益（EPS） 17.68 元，季減 17.27%、年增 164.28%。

針對第2季毛利下滑，他說，去年低價採購原材料，在第1季消化完畢，因此，目前是反映當前原材料的市場價格，需要等到油價回穩，2027年新平台放量，加上新產品大量產之後，毛利才會改善。

他說，嘉澤在QD業務取得突破，7月進入量產，當月營收占比約1%，工廠同步快速擴產，若產能擴充進度順利，依照7月營收占比推估，下半年QD營收占比有機會進一步提高至2%至3%；至於明年貢獻，由於仍涉及新機種及產能擴張，目前尚無法提供明確預估。

針對英特爾與超微（AMD）伺服器新平台轉換？蔡明叡說，部分新平台現階段處於少量出貨、供客戶驗證的階段，樂觀看待第4季進入小量產，較大量落在明年初。依目前取得的客戶預估，英特爾新平台明年滲透率將持續提升，其中部分平台占比有機會超過50%，甚至達60%至70%；AMD新平台明年占比則預估突破30%，甚至有機會來到40%左右。