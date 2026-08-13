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第2季毛利率超標 法人調高中砂獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中砂（1560）受益砂輪事業部漲價、鑽石事業部高階產品、晶圓事業部產品組合改變等加持，第2季毛利率提前攀升達40%，法人預期下半年持續墊高，加上晶背供電、先進封裝等趨勢，調升獲利預估值及目標價

投顧法人分析，傳統機械及工具機砂輪需求回溫，帶動傳統砂輪漲價，加上高毛利率產品營收成長，整體產能已達滿載，並持續在傳統砂輪汰弱留強、增加併購綜效，中砂第2季砂輪事業部營收季增16%，全年年增率由11%上修至 28%。

隨2奈米將成為市場規模及生命周期超越3奈米的製程節點，法人預估，2奈米產能將進入快速擴建期，由2025年第4季月產能的4萬片擴增至2026年第4季的8萬片、2027年第4季的13萬片，中砂第2季2奈米鑽石碟營收季增達84%。

同時，在美系記憶體及IDM客戶中，市占率都將持續提升，中砂預估2026年下半年美系IDM客戶營收可望逐季增加，法人持續樂觀看待後續動能，並預估2027年底約占鑽石事業部營收7%，2奈米下一世代製程節點A14亦開始挹注營收，市占率保持2奈米同等水準。

法人表示，中砂第2季晶圓事業部月產能36萬片已經滿載，並於6月底擴增至40萬片，由於再生晶圓在研磨、拋光、清洗等設備上與測試晶圓具共用效益，同時隨產能逐步滿載、單位折舊成本下降，產品組合優化、與美系記憶體合作的高毛利率特殊晶圓營收成長，將帶動部門毛利率大幅成長至接近整體水準。

中砂受惠半導體大趨勢，將迎來結構性成長，除半導體、記憶體客戶持續擴產，包括電晶體結構改變、晶背供電、先進封裝均成為營運成長動能，法人上修2026至2028年獲利預估值。

中砂 毛利率 法人 目標價

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