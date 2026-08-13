公股銀行除息行情接連失靈 華南金股價重挫 兆豐金也下跌

金融指數在5月底一路上漲至6月中下旬，儘管金融股股價普遍大漲一波，但近日的除權息行情大多失靈，除權息當日多數陷入貼息。華南金、兆豐金13日除權息，但華南金盤中重挫逾6%，兆豐金下跌近3%。

華南金今日除權息，每股配發現金股利1.35元，股票股利0.1元，合計股利1.45元。參考價41.45元，但華南金以41.5元開出後，股價重挫，一度下跌至38.3元，跌幅逾6%，陷入貼息。兆豐金也同樣貼息，每股配發現金股利1.75元，參考價46.95元，但兆豐金以46.9元開低，股價下跌逾2%。

近期除權息的金融股除息當天都表現不佳，元大金（2885）、台新新光金（2887）7月21日除息，當時元大金收盤股價下跌逾2%，台新新光金下跌逾1%。第一金（2892）、合庫金（5880）11日除權息，當天第一金收盤重挫逾6%，合庫金重挫約8%，也是陷入貼息窘境。值得注意的是，公股銀行除息狀況相當慘烈，僅兆豐金跌幅較小。

觀察華南金籌碼，外資自7月17日起幾乎一路賣超， 累計賣超15萬張，投信則是幾乎一路買，同期共買超13.6萬張。不過華南金股價已跌破7月17日的收盤價40.15元，等同投信這波加碼，在除權息後都套牢。