快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

三福化財報／第2季獲利年增283% 每股純益1.32元

經濟日報／ 記者任君翔／即時報導

三福化（4755）12日公告，董事會通過善化廠資本支出案，將擴建善化廠廠房及設備，建置半導體先進封裝化學品擴廠工程。三福化表示，此次擴廠主要因應客戶需求增加，擴充應用於CoWoS的光阻剝離劑（Stripper）產能，並支應客戶美國廠所需用量。

三福化表示，此次擴建案投資金額不超過1.5億元，預估擴廠時程約八個月，主要擴充善化廠廠房及設備，以因應客戶對Stripper產品需求放大。

三福化同步公告第2季及上半年財報，第2季單季稅後純益1.32億元，年增283%，每股純益（EPS）1.32元；上半年稅後純益2.34億元，EPS 2.33元。

法人表示，隨先進封裝需求持續放大，三福化應用於CoWoS的Stripper產品第2季營收季增37%、年增120%，帶動半導體相關營收占比提升至逾四成。隨先進封裝產品出貨放大，加上公司在中東戰事爆發前已提前與上游供應商敲定合約，原料進料成本相對不受戰事影響，進一步挹注毛利表現，帶動第2季營收及獲利大幅成長。

除Stripper產品外，法人指出，三福化應用於SoIC封裝的蝕刻液已於4、5月通過驗證，最快可望於第3季開始貢獻營收；Release Layer產品目前也進入驗證後期，有望於下半年正式供貨。

新興化學品方面，三福化表示，TMAH顯影液回收產品已於5月開始陸續出貨至先進製程八吋廠，公司持續拓展IC客戶；法人指出，下半年有望進一步進入12吋廠驗證。

財報 每股純益 CoWoS

延伸閱讀

富強鑫財報／第2季每股純益0.11元、上半年EPS 0.14元雙成長

復盛應用財報／第2季獲利8.56億、年增1.7倍 EPS 6.14元

億豐財報／第2季毛利率提升至60% 上半年賺一股本

南寶財報／第2季稅後純益8.77億元、EPS 7.27元 寫單季歷史新高

相關新聞

台灣大溢價三成認購精誠 股民搶買、漲停排隊買單破20萬張

台灣大哥大（3045）12日宣布，將以換股加現金方式，收購國內資訊服務業龍頭業者精誠（6214），每股收購價約184.5元，溢價率約29%。由於台灣大願意用比市價高約 29% 的價格收購精誠股份，引起股民搶買，精誠13日股價跳空漲停至156.5元，成交量不到千張，但漲停排隊買單超過20萬張等著買。

公股銀行除息行情接連失靈 華南金股價重挫 兆豐金也下跌

金融指數在5月底一路上漲至6月中下旬，儘管金融股股價普遍大漲一波，但近日的除權息行情大多失靈，除權息當日多數陷入貼息。華南金、兆豐金13日除權息，但華南金盤中重挫逾6%，兆豐金下跌近3%。

南亞科股價漲停創歷史新高 業績成長+MSCI 成分股題材加分

南亞科（2408）13日股價開高走高，接近10點攻至530元亮燈漲停，多頭看好其業績成長及這次被MSCI季度調整納入成分股。

環球晶明年展望佳 早盤漲停收復千元關卡

隨著市況轉佳，環球晶（6488）明年展望前景好，今日早盤攻上漲停，收復千元關卡。

和碩爆量衝漲停 外資調升目標價

和碩（4938）13日開高後仍持續上攻至漲停板價100.5元，多空在漲停板價較勁，多頭開盤交易30分鐘成交量即達3.8萬餘張。

泓德能源因日本儲能案延後認列 第2季首見虧損 下半年加速台日澳布局

國際智慧能源領導品牌泓德能源今日公布上半年營運成果，累計合併營收達新台幣30.78億元，營業毛利7.58億元、毛利率24.63%，營業利益1.12億元。第2季營運表現主要受到部分案件認列時程遞延影響，原預計於第2季完成交易並認列的數個日本2MW（百萬瓦）儲能案件，因相關交易條件完成時程較原規劃延後，預計遞延至第3季認列，導致第2季首見虧損 ，並使上半年累計虧損1.88億元，每股合計虧損1.32元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。