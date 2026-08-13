快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

下半年迎六筆營建投資案完工入帳 海悅國際：全年營運穩健正向

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）表示，今年全國銷售中個案與後續接案，合計總銷金額達4,996億元，代銷業務來源無虞；下半年將迎六個營建投資案完工入帳，營建收入優於上半年

海悅將持續聚焦數位轉型與AI精準行銷，提升經營韌性，並透過垂直整合優勢，參與建商前期產品規劃，鞏固並擴大市占率，隨著台北「敦仰」、新北「A 3光點」與高雄「達麗未來市」營建三案持續認列營建收入，8月再啟動第四案「微笑海悅2」完工交屋認列，年底前將有「台灣隱賦」與「達麗冶翠」。

另外，海悅國際指出，下半年代銷事業之多筆指標建案即將公開銷售，包括台北市「全陽交響曲」、「連雲懷生段」、「國美德杰汀州路案」；新北市新店「央北瀞禾園」、中和「兆璞之森」、桃園「昭揚開」、「元生琢苑」、新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等。

海悅強調，只要符合消費者預期，且買得起的房價之個案，預售建案成交量可期，將進一步帶動公司代銷收入逐步回升。

海悅國際今年進入營建入帳「收穫期」，下半年營建收入優於上半年，加上目前全國銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，隨著指標性建案陸續開案，今年全年營運將逐季穩健正向。

海悅 高雄 新北

延伸閱讀

海悅國際第2季獲利1.93億元、呈季年雙增 上半年 EPS 達1.06元

仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

威致財報／獲利大改善 上半年稅後純益年增70%、配發0.2元現金股利

中科二期＋AI擴廠雙引擎催熱房市 台中建商磨刀霍霍搶食產業人口紅利

相關新聞

台灣大溢價三成認購精誠 股民搶買、漲停排隊買單破20萬張

台灣大哥大（3045）12日宣布，將以換股加現金方式，收購國內資訊服務業龍頭業者精誠（6214），每股收購價約184.5元，溢價率約29%。由於台灣大願意用比市價高約 29% 的價格收購精誠股份，引起股民搶買，精誠13日股價跳空漲停至156.5元，成交量不到千張，但漲停排隊買單超過20萬張等著買。

公股銀行除息行情接連失靈 華南金股價重挫 兆豐金也下跌

金融指數在5月底一路上漲至6月中下旬，儘管金融股股價普遍大漲一波，但近日的除權息行情大多失靈，除權息當日多數陷入貼息。華南金、兆豐金13日除權息，但華南金盤中重挫逾6%，兆豐金下跌近3%。

南亞科股價漲停創歷史新高 業績成長+MSCI 成分股題材加分

南亞科（2408）13日股價開高走高，接近10點攻至530元亮燈漲停，多頭看好其業績成長及這次被MSCI季度調整納入成分股。

環球晶明年展望佳 早盤漲停收復千元關卡

隨著市況轉佳，環球晶（6488）明年展望前景好，今日早盤攻上漲停，收復千元關卡。

和碩爆量衝漲停 外資調升目標價

和碩（4938）13日開高後仍持續上攻至漲停板價100.5元，多空在漲停板價較勁，多頭開盤交易30分鐘成交量即達3.8萬餘張。

泓德能源因日本儲能案延後認列 第2季首見虧損 下半年加速台日澳布局

國際智慧能源領導品牌泓德能源今日公布上半年營運成果，累計合併營收達新台幣30.78億元，營業毛利7.58億元、毛利率24.63%，營業利益1.12億元。第2季營運表現主要受到部分案件認列時程遞延影響，原預計於第2季完成交易並認列的數個日本2MW（百萬瓦）儲能案件，因相關交易條件完成時程較原規劃延後，預計遞延至第3季認列，導致第2季首見虧損 ，並使上半年累計虧損1.88億元，每股合計虧損1.32元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。