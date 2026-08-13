下半年迎六筆營建投資案完工入帳 海悅國際：全年營運穩健正向

不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）表示，今年全國銷售中個案與後續接案，合計總銷金額達4,996億元，代銷業務來源無虞；下半年將迎六個營建投資案完工入帳，營建收入優於上半年

海悅將持續聚焦數位轉型與AI精準行銷，提升經營韌性，並透過垂直整合優勢，參與建商前期產品規劃，鞏固並擴大市占率，隨著台北「敦仰」、新北「A 3光點」與高雄「達麗未來市」營建三案持續認列營建收入，8月再啟動第四案「微笑海悅2」完工交屋認列，年底前將有「台灣隱賦」與「達麗冶翠」。

另外，海悅國際指出，下半年代銷事業之多筆指標建案即將公開銷售，包括台北市「全陽交響曲」、「連雲懷生段」、「國美德杰汀州路案」；新北市新店「央北瀞禾園」、中和「兆璞之森」、桃園「昭揚開」、「元生琢苑」、新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等。

海悅強調，只要符合消費者預期，且買得起的房價之個案，預售建案成交量可期，將進一步帶動公司代銷收入逐步回升。

海悅國際今年進入營建入帳「收穫期」，下半年營建收入優於上半年，加上目前全國銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，隨著指標性建案陸續開案，今年全年營運將逐季穩健正向。