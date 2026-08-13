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高端財報／單季虧轉盈 EPS 0.07元 腸病毒疫苗8月出貨越南

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

高端疫苗（6547）13日公布半年報，2026年第2季單季稅後淨利2,235萬元，每股稅後純益（EPS）0.07元，單季轉虧為盈，並大幅收斂上半年整體虧損。高端疫苗總經理李思賢表示，隨著腸病毒疫苗於 8 月初正式出貨越南，公司營運將全力衝刺全年盈餘轉正目標。

高端疫苗今年第1季稅後淨損2,834 萬元，但在第2季營利顯著改善，單季稅後淨利達2,235萬元。累計今年上半年營業收入為2.21 億元，稅後淨損大幅收斂至598.9萬元，每股淨損0.02元，整體營運體質展現強勁復甦。

李思賢表示，高端研發的腸病毒 71型疫苗於今年3月順利取得越南藥證後，已於 8 月初完成首批疫苗出貨，並將自第3季起開始認列海外銷售營收。越南每年約有140萬名新生兒，即使初期僅有一成目標族群自費接種，市場規模也達約14萬人，已超過台灣一年接種量。

越南為腸病毒疫情流行極為嚴峻的地區。高端腸病毒 71 型疫苗投入當地市場後，初期將鎖定胡志明市與河內兩大城市的金字塔頂端市場，目標建立堅實的健康防護網，降低重症與死亡風險。

隨東南亞出貨量能擴增，高端將發揮國際供應鏈效益，全力衝刺今年整體經營績效，力拚實現全年盈餘轉正。新增產線進度也持續進行，替未來東南亞市場的生產量能做最佳的部署。

高端疫苗目前除越南之外，包括馬來西亞、泰國及菲律賓等市場也正進行藥證審查。不過，各國審查時程差異很大，公司難以預估產品正式上市及出貨時間，因此現階段仍無法估算滿載生產後可帶來的實際營收貢獻。

李思賢表示，目前台灣及越南的腸病毒疫苗市場需求已使現有年產能約100萬劑接近滿載，高端疫苗已啟動第三生技大樓建設，規劃於2029年投產，新廠初期年產能可達300萬劑，以支應未來海外市場需求。

此外，李思賢指出，第三生技大樓目前僅規劃使用部分空間，仍保留後續擴充彈性。不過，預留空間除了因應腸病毒疫苗需求成長外，也將作為未來腸病毒類克沙奇病毒（Coxsackievirus）疫苗的研發與量產基地，因此並非全部都將投入腸病毒疫苗生產。

李思賢表示，腸病毒共有100多種型別，其中71型造成重症比例最高，也是目前已上市疫苗所針對的主要病毒型別。至於下一步，公司已展開克沙奇病毒疫苗研發規劃，希望進一步擴大腸病毒防治範圍。

他表示，目前克沙奇疫苗仍處於研發階段。由於疫苗工廠建置時程長，未來待產品研發進入臨床二期左右，公司便需同步啟動生產設施規劃，以銜接後續商業化生產。

越南 腸病毒 疫苗 高端

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