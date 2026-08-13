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東森財報／上半年 EPS 0.83元 現金增資20億元降低財務負擔

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

東森國際（2614）12日通過民國115年上半年財報。上半年合併營收25.45億元，稅前淨利2.76億元，年增10.1%；稅後淨利2.49億元，較去年同期2.23億元成長11.4%；歸屬母公司業主淨利2.73億元，年增7.4%；每股盈餘（EPS）0.83元。

此外，東森國際辦理之現金增資案已獲主管機關核准生效。本次預計發行普通股1億2,500萬股，每股面額新台幣 10元，預計募集資金總額20億元，募集資金將用於償還銀行借款，降低利息支出及財務負擔，進一步提升償債能力、強化資本結構及公司整體營運韌性。

東森表示，本次現金增資案於今年5月經董事會決議通過，發行新股中10%由員工認購、10%對外公開承銷，其餘 80%由原股東依持股比例優先認購。後續將依相關法令及現金增資作業時程辦理認股基準日、發行價格等相關作業。

在事業布局方面，東森國際持續推進倉儲、新媒體及新零售等核心事業。倉儲事業持續優化港區穀物裝卸與倉儲營運效率，推進設備自動化及數位化管理；新媒體事業《ETtoday》持續深化內容、流量及廣告整合優勢，強化數位內容及廣告營運效益；寵物零售事業則持續深化實體通路與會員經營，整合寵物用品、美容、醫療及會員服務等多元業務，提升單店營運效益與會員黏著度。

轉投資事業方面，東森購物115年上半年稅後淨利達5.77億元，EPS約6.61元，持續維持穩健獲利，並深化會員經營、多元通路整合及營運效率提升；自然美則積極推動營運模式轉型，上半年服務收入較去年同期成長逾2倍，並深化AI科技與美容健康服務整合。東森國際持續透過轉投資事業布局，強化集團會員、通路及數據資源的整合效益。

東森國際轉投資興建之東森集團全球營運總部「恩典大樓」亦持續依計畫推進，預計於115年第4季完工啟用。其中A棟已於民國115年6月24日取得部分使用執照，未來將整合集團辦公、攝影棚、會議與展演、餐飲、休閒及飯店等多元機能，成為東森集團下一階段發展的重要營運基地。

財報 EPS 增資

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