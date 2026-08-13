南亞科股價漲停創歷史新高 業績成長+MSCI 成分股題材加分

南亞科（2408）13日股價開高走高，接近10點攻至530元亮燈漲停，多頭看好其業績成長及這次被MSCI季度調整納入成分股。

凱基投顧表示，南亞科已取代韓廠成為DDR4漲價主導者，以2026年第3季DDR4 8Gb合約價而言，目前呈現南亞科(>$30)>華邦電（2344）($25-28)>韓廠的價格結構。另一方面，大型LTA客戶將於第3季陸續換約，亦將進一步推升Blended ASP。

摩根士丹利（大摩）證券指出，南亞科第3季營收仍有望實現約季增60%的成長，高於先前預期的25%–30%。根據供應鏈研究顯示，南亞科在DDR4領域擁有最強的議價能力，這得益於其擁有的最大DDR4產能，尤其是在2026年下半年至2027年期間。

大和證券表示，南亞科第3季營收可望達到1,420億元幣，分別超出大和證券及市場投資人預期的47%及37%。預計第3季DDR4 DRAM的平均售價（ASP）將季增超過30%，有望繼第2季之後，再次帶來超預期的獲利表現。