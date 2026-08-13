海悅國際第2季獲利1.93億元、呈季年雙增 上半年 EPS 達1.06元

不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）今年第2季合併營收18.08億元，季增38.2%、年增18.3%，營業利益2.69億元，季增24.8%、年減5.9%，稅後純益1.93億元，季增6.9倍、年增4.3%，營收獲利均較上季大幅成長，每股稅後純益（EPS）0.91元、優於去年同期0.86元。

累計海悅國際今年上半年合併營收31.16億元、年減4%，營業利益4.85億元、年減46.1%，稅後純益2.17億元、年減59.93%，每股純益1.06元、低於去年同期3.1元。

海悅國際表示，第2季營運谷底回溫，主因6月同時啟動台北市「敦仰」、新北市「A 3光點」與高雄市「達麗未來市」三案完工交屋認列，大幅貢獻營建收入，推升第2季營運較首季明顯成長；加上公司嚴謹執行營業費用管理有成，讓單季營業利益僅較去年同期略減5.91%，第2季稅後純益1.93億元，季增690.28%，單季獲利能力較上季明顯改善。

海悅國際指出，今年全國新建案推案量與總銷金額均較往年減少，且央行對台灣不動產貸款總量管制回歸銀行自主管理，房市信用管制政策進入觀察調整期，加上海悅上半年代銷本業業績來源無虞，又有新建案交屋挹注，讓上半年營運持穩。

海悅國際表示，公司厚植現金部位，在投資收益建案陸續完工交屋入帳、回收資金下，優先償還土地與建築融資，降低負債比與減少利息支出，使上半年稅後純益2.17億元，每股純益1.06元。