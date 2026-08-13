榮成轉型投控市場買單 復牌一度漲逾7% 同集團寶隆因「這」原因跌近5%

榮成（1909）公布轉型投控計畫，市場正面解讀重整後三大事業體定位更加清楚，除有利各自引進策略夥伴，也為後續引資、併購及掛牌增加資本運作空間，帶動事業價值重估想像。榮成13日恢復交易後跳空開高，盤中一度來到10.85元，漲幅超過7%。

不過，同集團寶隆（1906）股價則呈現兩樣情，盤中最低來到11.50元，跌幅近5%。由於榮成昨日停牌，市場預期重大訊息可能帶來利多，寶隆股價提前反映題材，昨日明顯走高，收盤漲幅達9%；隨榮成轉型投控方案揭曉並於今日恢復交易，資金轉而聚焦榮成，寶隆股價則出現回檔。

榮成此次轉型投控，主要是希望先建立集團控股平台，增加未來資本及策略運作彈性。公司表示，組織架構調整完成後，未來不論與合作夥伴洽談策略合作、投資、合資或併購，都將更具彈性；若有引進策略夥伴需求，將以海外合作對象為主要方向。

另一項受到市場關注的是子公司掛牌空間。榮成表示，旗下事業體未來不排除在適當市場掛牌，但仍須視各地法規、市場發展狀況等條件評估，目前尚無明確時程。

重整後，榮成將形成三大子集團。其中，台灣子集團聚焦工業用紙及紙箱事業；中國大陸子集團負責當地工紙及紙箱業務，由於目前工業用紙比重較高，未來不排除透過併購紙箱廠增加下游布局，進一步強化上下游整合。

日本及海外子集團目前則主要布局廢紙回收，日本榮成經營當地廢紙回收業務，並透過100%持股的美國子公司布局美國廢紙回收市場。榮成也表示，未來東南亞市場同樣存在策略合作機會，可能涵蓋紙箱或廢紙等領域，仍將視市場及合作機會評估。

榮成表示，目前尚無特定投資或併購合作對象，此次先完成控股架構調整，是希望為未來引資、策略合作、投資、合資、併購及掛牌預留更大的運作空間。