外資調升奇鋐、健策散熱雙雄目標價 營收、毛利率可望持續提高

外資最新報告調升奇鋐（3017）及健策（3653）目標價，奇鋐營收可望季季增，健策毛利率明（2027）年可望突破50%。

奇鋐法說會後，兩家美系上修其獲利及目標。奇鋐2026年第2季財報優於預期，新世代的Vera Rubin+AI ASIC 專案第3季開始放量，一家美系預估第3季營收季增16%、第4季再季增19%，逐季成長。重申明年ASIC營收占比將超越GPU伺服器。預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為105/144/179元，以明年27xPE評價，同步升目標。

亞系券商表示，健策第2季財報優於預期，尤其毛利率46.8%高於市場預期的44.3%；預估第3季營收季增三成以上，預估第3季毛利率有望擴張至48.1%，因AWS Trainium3與Rubin GPU出貨增加，加上Rubin單片式設計與ASIC stiffener的良率及毛利率提升。券商預估明年毛利率會突破五成，後年更來到53.6%。上修2026-2028年EPS至71/151/262元，以明年40xPE評價，同步升目標。

另家美系也觀察到，Rubin Ultra GPU的heat spreader單機價值量成長：潛在設計包括stiffener＋ disposable lid＋額外螺絲；晶片封裝過程中，將需要使用一些螺絲來固定lid，而在完成封裝與測試流程後，ODM廠商會再將螺絲與lid拆除，以便在晶片上方安裝cold plate，這些螺絲都會增加健策的單機價值。