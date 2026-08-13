環球晶明年展望佳 早盤漲停收復千元關卡

隨著市況轉佳，環球晶（6488）明年展望前景好，今日早盤攻上漲停，收復千元關卡。

環球晶董事長徐秀蘭先前於法說會指出，今年應當仍能實現業績持平到成長，明年則將迎來營收顯著提高的一年。同時，今年下半年與明年首季矽晶圓現貨價可望上漲，該公司明年上半年就會開始出現長約預付款顯著增加的狀況。

環球晶說，過去兩年來，矽晶圓產業面臨價格壓力，但能源、物流、原物料，及產品要求提升等因素使得成本上升。近期產業供需情況有所改善，訂單能見度也增加，該公司正與客戶積極洽商調價，希望獲得其理解與支持。

環球晶沒有揭露目前的長約比率，不過除了與美光簽訂的十年長約之外，也強調有愈多客戶與其洽談長約，且應用範圍從記憶體延伸至邏輯與特殊晶圓等。

展望後續營運，徐秀蘭預期，新增加的產能在明年可為環球晶帶來更多營收挹注，且在成本增加之際，希望調漲矽晶圓報價，使得平均銷售單價（ASP）提升。

徐秀蘭並指出，從上次法說會以來，環球晶對中長期的半導體前景看法變得更加樂觀。AI與高效能計算的需求持續成長，AI不只是短期的基礎建設周期，成熟製程應用需求也穩步增加，客戶端的庫存正恢復到健康水準。