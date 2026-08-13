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第2季獲利創新高 所羅門早盤攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
所羅門董事長陳政隆。聯合報系資料照
所羅門董事長陳政隆。聯合報系資料照

所羅門（2359）於昨（12）日公告第2季財務數字，單季獲利創新高，每股純益達3.77元，激勵今日早盤股價衝上漲停

所羅門第2季合併營收為14.56億元，為近16季高點，季增63.6％、年增39.8％，歸屬母公司業主淨利為6.45億元，季增幅度達3.81倍，優於去年同期虧損局面，每股純益為3.77元。

所羅門上半年合併營收為23.33億元，年增3.3％，歸屬母公司業主淨利為7.79億元，也優於去年同期虧損局面，每股純益4.55元。

在所羅門去年的營收結構中，智動化事業群的業績比重已達29％，是其第二大項目。該公司在AI視覺方面，有包含機器手臂、人形機器人等機器人相關解決方案，還有AI瑕疵檢測、穿戴式及移動式AI等方案。整體而言，希望以AI視覺軟體為基礎，發展模組化系統與設備。

漲停 營收 每股純益

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