麗升財報／能源轉虧為盈 上半年 EPS 賺0.56元

麗升能源（8087）昨(13) 日公布2026上半年財務報告。麗升上半年合併營收4.86億元，稅後淨利2,173萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.56元，轉虧為盈。上半年受惠於重要案場順利掛表，營收和獲利較去年同期大幅成長，展現營運基本面的強勁韌性。日前已公告2026年7月合併營收為2,756萬元，年增133%，前7月累計營收5.13億元，年增265%。

麗升指出，未來綠電市場需求趨勢仍將維持穩定向上，不過隨著政策調整與產業發展逐步成熟，台灣綠電市場將面臨重塑與整合。為強化企業體質與韌性，麗升將資源配置到最佳綜效而進行策略性投資，為公司帶來規模效益和穩定收益，奠定永續發展利基。

麗升打破過往較依賴EPC工程統包與專案認列的模式，全力發展綠電媒合、電能轉供服務，佈局長期購售電合約配置，期望多元化的獲利來源提供更多穩定現金流，建立具備高度韌性的財務結構，並積極響應政府政策深耕農漁電高附加價值農業種植與漁業養殖，已有多個案場逐步進入收成階段，落實一地二用政策進而提升產業整體收益。

展望未來，麗升將持續探索綠電市場的各種發展可能性，以建構新的成長引擎。除了在國內多元化拓展不同業務類型外，海外市場佈局將是今年下半年的營運發展重點。公司旗下海外經營團隊已赴美國與日本等海外目標市場進行案場的實地評估，若進展順利，下半年可望為公司再添營運動能。