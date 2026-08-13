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泓德能源加速布局台日澳三地 力拚下半年營運回溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）12日公布2026年上半年營運成果，累計合併營收達30.78億元，營業毛利7.58億元、毛利率24.63%，營業利益1.12億元，稅後淨損2.19億元，每股虧損1.32元。

第2季營運表現主要受到部分案件認列時程遞延影響，原預計於第2季完成交易並認列的數個日本2MW儲能案件，因相關交易條件完成時程較原規劃延後，預計遞延至第3季認列。泓德能源將持續推進台日澳三地事業布局，為後續營運動能建立基礎。

回顧上半年，泓德能源在日澳兩地市場持續取得進展。日本方面，集團旗下北海道Helios儲能案場完成日本首例以系統用儲能資產為基礎的綠色專案債融資，並陸續進入批發電力及需給調整市場。

同時與東京瓦斯、中部電力Miraiz等日本大型能源企業展開合作，拓展儲能代營運及電力保險服務。泓德能源今年亦連續第三年於日本長期脫碳電源拍賣（LTDA）得標，累計取得共560MW容量。澳洲方面，ZEBRE平台旗下Dartmoor儲能案場取得南澳政府長效儲能標案，進一步拓展容量市場布局。

展望下半年，日本電力交易市場仍是泓德能源海外營運的重要發展方向。中部地區2MW儲能案場自7月中旬投入需給調整市場，截至目前累計收入已逾1,500萬日圓，平均每日約70萬日圓，展現儲能資產參與電力交易收益潛力。此外，泓德能源亦持續延伸澳洲能源產業布局，透過轉投資持有當地綠鋼與綠色燃料公司各30%股權，將事業版圖進一步延伸至新興綠色工業與再生燃料領域。

隨全球AI應用與資料中心投資持續攀升，大型用電戶對穩定、低碳電力與能源管理的需求同步提升，能源產業也正從單純供應電力，進一步走向整合電源、儲能、交易與用電管理的電力服務模式。澳洲近期亦提出大型資料中心應承擔新增電力供應及電網成本等要求，進一步凸顯大型用電戶對完整電力服務的需求。

泓德能源將結合集團再生能源與儲能資產，以及旗下星星電力在電力交易、綠電轉供與能源管理的服務能力，鎖定資料中心等大型用電戶需求；同時推進智慧能源設備品牌TAITEN海外布局，目前已著手進行國際級認證相關規劃，瞄準海外市場及資料中心等高規格應用場景。

布局 日本 泓德能源

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