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擷發科技董事會通過現金增資案 備妥下一階段營運與研發戰略資源

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技董事長楊健盟。圖／擷發科技提供
擷發科技董事長楊健盟。圖／擷發科技提供

專注AI軟體設計服務與ASIC設計服務的擷發科技昨日舉行董事會決議通過現金增資案，預計發行1000至8000千股。籌措的資金將全面充實營運資金與推進專案落地，為公司下一階段的成長備妥資源。

擷發科技表示，上半年公司持續加大關鍵技術與核心IP的研發投入，累積的研發費用充分反映前期技術布局必要投資。隨著多項專案陸續通過客戶驗證並進入量產交付階段，公司營運邁入商業化收割期，下半年營收可望展現成長動能。

擷發科技表示，上半年財務數據符合高科技研發型公司於商業化前的資本投入預期。除了原有的 ASIC 設計專案持續依照既定進程穩健推進外，公司在邊緣 AI 運算、智慧製造、智慧交通及車用電子與 ADAS 等四大核心AI應用場域的布局已顯現成效，相關訂單將於下半年陸續進入交付與量產階段，帶動營運走勢呈現階梯式升溫，下半年整體營收表現將優於上半年。

研發 增資 營收

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