泓德能源因日本儲能案延後認列 第2季首見虧損 下半年加速台日澳布局

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）今日公布上半年營運成果，累計合併營收達新台幣30.78億元，營業毛利7.58億元、毛利率24.63%，營業利益1.12億元。第2季營運表現主要受到部分案件認列時程遞延影響，原預計於第2季完成交易並認列的數個日本2MW（百萬瓦）儲能案件，因相關交易條件完成時程較原規劃延後，預計遞延至第3季認列，導致第2季首見虧損 ，並使上半年累計虧損1.88億元，每股合計虧損1.32元。

泓德能源表示，將持續推進台日澳三地事業布局，為後續營運動能建立基礎。

上半年泓德能源在日澳兩地市場持續取得進展。日本方面，集團旗下北海道Helios儲能案場完成日本首例以系統用儲能資產為基礎的綠色專案債融資，並陸續進入批發電力及需給調整市場；同時與東京瓦斯、中部電力Miraiz等日本大型能源企業展開合作，拓展儲能代營運及電力保險服務。泓德能源今年亦連續第三年於日本長期脫碳電源拍賣（LTDA）得標，累計取得共560MW容量。澳洲方面，ZEBRE平台旗下Dartmoor儲能案場取得南澳政府長效儲能標案，進一步拓展容量市場布局。

展望下半年，日本電力交易市場仍是泓德能源海外營運的重要發展方向。中部地區2MW儲能案場自7月中旬投入需給調整市場，截至目前累計收入已逾1,500萬日圓，平均每日約70萬日圓，展現儲能資產參與電力交易收益潛力。此外，泓德能源亦持續延伸澳洲能源產業布局，透過轉投資持有當地綠鋼與綠色燃料公司各30%股權，將事業版圖進一步延伸至新興綠色工業與再生燃料領域。