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達爾膚財報／上半年 EPS 2.2元 董事會決議第2季每股配發現金股利2元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

達爾膚（6523）12日公告2026年第2季營運成果，合併營收2.03億元，稅後淨利0.14億元，每股稅後純益（EPS）0.32元。獲利方面，毛利率63%，營業利益率14%。董事會同日決議配發第2季現金股利每股2元，累計上半年配發現金股利每股4元。

產品布局方面，達爾膚持續深化核心保養品競爭力。每年廣受消費者關注的DR.WU玻尿酸保濕系列重量版於第2季限量上市，繼「玻尿酸保濕精華化妝水500mL」及「玻尿酸保濕精華液101mL」推出後，「玻尿酸保濕精華乳200mL」亦於7月24日正式上市，以大容量規格滿足消費者日常保濕與修護需求。玻尿酸保濕系列搭載DR.WU獨家「智慧型玻尿酸水循環科技HYALUCMPLX」，以品牌核心保濕科技持續滿足消費者對保濕與修護的需求，並透過明星商品升級及新品布局，進一步強化DR.WU於醫美保濕保養市場之品牌地位。

達爾膚表示，隨著消費者對美麗與健康整合需求持續提升，公司近年積極推動「保養＋保健」雙軸發展策略，除深耕專業醫美保養市場外，亦持續拓展美妍保健產品布局，從外在肌膚保養延伸至內在健康管理，提供消費者更完整且多元的產品選擇。透過產品創新、品牌經營及全通路布局，達爾膚期望進一步擴大不同年齡層及消費族群的覆蓋率，打造更完整的美麗與健康產品生態圈。

展望2026年，達爾膚將持續秉持「高效、低敏、永續」的品牌初心，以科學實證為基礎投入研發創新，開發兼具功效、安全與使用體驗的新產品，並持續深化保養與保健雙軸布局，全面滿足消費者多元化的肌膚保養與健康管理需求。同時，達爾膚也將持續實踐「讓每個人由外而內美麗，由內而外展現自信並帶來正能量」的品牌使命，提升品牌影響力與企業價值，朝亞洲領導醫美保養品牌的願景穩健邁進。

達爾膚 EPS 財報 股利

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