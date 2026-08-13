捷流財報／上半年獲利年增逾五成 每股純益3.18元

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）12日公布上半年合併財報，合併營收11.67億元、年增2.6%，多元產業客戶訂單持續認列，帶動整體產能稼動率維持一定水準，上半年稅後純益1.49億元、年增51.7%，每股稅後純益達3.18元。

捷流指出，上半年營運仍保持穩健成長動能，主要受惠客戶訂單持續認列，加上持續加大費用良好管控、產能配置優化等策略，挹注上半年整體毛利率達28%，營業利益率11%水準。

受惠於多元產業接單策略持續發酵，以及相關產業客戶需求逐步顯現，帶動整體訂單出貨穩健向上，捷流7月合併營收2.05億元、1.9%，為近三年同期新高；累計前七月合併營收13.72億元、年增2.5%，為近三年同期新高。

捷流進一步表示，AI、高效能運算及先進封裝需求升溫，帶動客戶對新廠建置需求增加，對於廠務系統的安全性、穩定性及節能管理重要性同步提升。

對此，捷流仍持續以既有合格供應商基礎，深化與半導體及高科技廠務工程客戶合作，並透過產品規格優化、交期管理與品質控管，提高專案承接能力及接單能見度，有望助力整體營運保持良好表現。

除半導體廠務需求外，船舶及能源市場亦為捷流中長期布局的另一重點。隨著全球能源轉型與減碳趨勢延續，LNG運輸船、雙燃料船及相關能源基礎建設需求持續發展，帶動超低溫、低洩漏及高安全規格船用閥門市場擴大。

捷流指出，LNG及船用閥門產品需具備耐低溫、耐壓、密封性與可靠度等高標準要求，並須符合多項船級社與國際認證規範，捷流已具備相關產品技術、自有測試能力及認證布局，有助於爭取高規格船舶、能源專案商機，為未來營運增添動能。