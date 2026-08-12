聯友金屬第2季 EPS 16.32元 再創單季歷史新高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）12日公布第2季合併營收為19億元，稅後淨利9億元，EPS 16.32元，再創單季新高紀錄；上半年合併營收29億元，稅後淨利14億元，EPS 25.37元，亦創歷年同期新高，年增率分別達462％，7,250％與5,297％，第2季營運表現突破歷史新高，展現強勁成長動能。

AI、半導體與太陽能需求全面升溫，加上主要生產國出口限制，國際鎢價較去年同期大漲666%。聯友金屬表示，鎢酸鈉平均售價提升，為第2季營運爆發主因；第2季鎢酸鈉出貨價較去年同期成長761%，帶動營收、毛利與營業利益全面創高。

繼第2季強勁表現後，公司7月合併營收較6月再成長29%，主要受惠於鎢酸鈉產量提升，帶動出貨量增加。聯友金屬指出，鎢酸鈉為全球硬質合金、半導體應用、航太材料的重要上游原料，市場需求持續強勁，市場供給仍相對有限，隨產能逐步提升，出貨量亦同步增加，帶動營運表現持續成長。

聯友金屬表示，下半年營運成長主軸將由屏南二廠正式加入量產所帶動。預計將使鎢酸鈉總產量增加約兩成，未來將近一步提供產能以填補市場缺貨的缺口。

除了鎢金屬外，公司在鈷金屬循環再製領域亦取得重要進展。子公司聯友先進材料自主研發製造的循環再製鈷粉，已通過數家國際大廠的品質認證，已開始供貨。公司的循環再製鈷粉具備高純度、資源循環及可追溯等優勢，符合全球材料產業對循環經濟與永續材料的發展趨勢，將成為未來高值化鈷金屬材料的重要成長引擎。

展望未來，聯友金屬表示，公司已啟動為期兩年的擴產與高值化發展計畫，以因應全球客戶快速增加的需求。主要布局包括有鎢金屬高值化產品； 屏南三廠規劃於明年第4季開始量產仲鎢酸銨（APT）及氧化鎢，屏科廠則預計於明年第4季量產碳化鎢及金屬鎢粉，完成從回收到高階碳化鎢及金屬鎢粉的全製程布局。

鈷金屬循環再製產品： 子公司聯友先進將持續擴大循環再製鈷粉、鈷金屬的送樣與銷售，切入高階合金供應鏈。

聯友金屬表示，隨著屏南二廠、屏南三廠與屏科廠陸續加入營運，公司規劃兩年內完成國內首家「鎢鈷金屬循環再製生態系統」，建立從廢料回收到高階金屬粉末的完整供應鏈，並以高值化產品推動公司中長期發展動能，進一步提升公司於全球鎢市場的供應能力，強化全球供應鏈布局與市場競爭力。