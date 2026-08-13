萬海上半年EPS 6.84元 陽明2.05元

光通訊大廠聯亞昨（12）日舉辦法說會，公告第2季及上半年財報，第2季獲利達4.68億元，每股純益（EPS）4.62元，創下單季獲利歷史新高。Datacom產品營收達八成以上，是主要成長動能來源，其中以矽光子產品為主。公司預期本季業績將有二成以上季成長幅度，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

2026-08-13 00:47