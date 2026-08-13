快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

萬海上半年EPS 6.84元 陽明2.05元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃航運市場第2季價量齊揚，航商獲利大增。萬海（2615）、陽明昨（12）日公布上半年財報，第2季單季獲利均較去年同期大幅成長。其中，萬海第2季每股純益（EPS）4.11元；陽明EPS 1.64元，同步優於第1季。

萬海受惠貨櫃運輸需求增溫及新船投入營運，第2季稅後純益115.35億元，年增972%，EPS 4.11元，較第1季成長約51%。累計今年上半年，萬海稅後純益192.06億元，年增96%，EPS 6.84元。

為擴充中長期運力，萬海董事會也通過新造船投資案，將原獲授權採購的9,200 TEU貨櫃輪中一艘調整為11,000 TEU貨櫃輪，並新增訂造六艘11,000 TEU貨櫃輪，提升船隊規模及營運競爭力。

陽明第2季稅後純益57.34億元，年增482%、季增近三倍，EPS 1.64元，較去年同期0.28元明顯成長。上半年稅後純益71.69億元，年減18%，EPS 2.05元。

萬海 陽明 航運

延伸閱讀

萬海財報／第2季獲利年增近10倍、賺115.35億元 EPS 4.11元

陽明財報／第2季獲利近5倍、EPS 1.64元

新興財報／上半年EPS 3.67 元

裕民上半年EPS 3.51元

相關新聞

台泥拚海外掛牌 籌備赴英或泛歐交易所上市

台泥昨（12）日召開董事會，通過整合旗下土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務，納入新設子公司Cimpor International Holdings，並以該公司為主體，將申請於海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易。

和碩第2季每股純益1.68元

和碩第2季稅後純益達44.88億元，較上季增187.5%，每股純益1.68元，年增逾14倍。上半年稅後純益60.39億元，主要受AI伺服器及PC出貨推動。資訊服務產品出貨增幅最高，季增82%。

華碩Q2每股純益25.6元

華碩昨（12）日公布第2季稅後純益190.48億元，創單季歷史新高，季增94％，年增率也是94％，每股純益25.6元；上半年稅後純益288.45億元，為同期最佳，年增27.7％，每股純益38.83元。

聯亞第2季獲利創高 衝4.6億元、EPS 4.62元

光通訊大廠聯亞昨（12）日舉辦法說會，公告第2季及上半年財報，第2季獲利達4.68億元，每股純益（EPS）4.62元，創下單季獲利歷史新高。Datacom產品營收達八成以上，是主要成長動能來源，其中以矽光子產品為主。公司預期本季業績將有二成以上季成長幅度，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

半導體台鏈 花旗按讚

花旗釋出「台灣電子與半導體產業」觀點報告指出，AI基礎設施在2026年下半年將加速推進，預期台灣科技供應鏈將展現更強勁動能。花旗持續偏好具備進一步漲價潛力與毛利率上行空間的公司，例如ABF載板、先進製程晶圓代工與封測（OSAT）供應鏈。

高明鐵上半年EPS 2.9元 全年拚新高

高階光通訊與半導體設備商高明鐵（4573）公布上半年財報，合併稅後純益1.21億元，與去年同期相較由虧轉盈，每股純益（EPS）2.9元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。