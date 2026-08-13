萬海上半年EPS 6.84元 陽明2.05元
全球貨櫃航運市場第2季價量齊揚，航商獲利大增。萬海（2615）、陽明昨（12）日公布上半年財報，第2季單季獲利均較去年同期大幅成長。其中，萬海第2季每股純益（EPS）4.11元；陽明EPS 1.64元，同步優於第1季。
萬海受惠貨櫃運輸需求增溫及新船投入營運，第2季稅後純益115.35億元，年增972%，EPS 4.11元，較第1季成長約51%。累計今年上半年，萬海稅後純益192.06億元，年增96%，EPS 6.84元。
為擴充中長期運力，萬海董事會也通過新造船投資案，將原獲授權採購的9,200 TEU貨櫃輪中一艘調整為11,000 TEU貨櫃輪，並新增訂造六艘11,000 TEU貨櫃輪，提升船隊規模及營運競爭力。
陽明第2季稅後純益57.34億元，年增482%、季增近三倍，EPS 1.64元，較去年同期0.28元明顯成長。上半年稅後純益71.69億元，年減18%，EPS 2.05元。
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