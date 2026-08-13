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台泥拚海外掛牌 籌備赴英或泛歐交易所上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台泥通過新設子公司，計劃於英國倫敦證券交易所或泛歐交易所上市。 記者曾原信／攝影
台泥通過新設子公司，計劃於英國倫敦證券交易所或泛歐交易所上市。 記者曾原信／攝影

台泥昨（12）日召開董事會，通過整合旗下土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務，納入新設子公司Cimpor International Holdings，並以該公司為主體，將申請於海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易。

海外掛牌策略上，台泥指出，該案目前仍處於籌備階段，實際送件時間、上市地點、發行條件及審查時程仍可能有變動，暫時以英國倫敦證券交易所或泛歐交易所作為可能的掛牌市場。

台泥財報暨海外掛牌規畫
台泥財報暨海外掛牌規畫

未來在海外上市後，台泥仍將維持對Cimpor International 的控制權並持續納入合併財務報表，現有股東權益亦將獲得充分保障。最終上市地點、公司註冊地及相關交易架構，將視主管機關意見、適用法令及資本市場狀況決定。

針對能源事業部份，台泥指出，負責全球儲能發展與建置的NHOA Energy，以及發展歐洲充儲一體業務的 Atlante，不納入本次上市範圍，後續將另行評估。

台泥表示，推動Cimpor International海外上市主要目的在於健全其資本結構、建立更多元的籌資管道，並提升國際資本市場能見度及吸引全球專業人才。透過更清楚的事業定位與獨立籌資能力，預期將有助於歐亞非洲及周邊市場水泥及混凝土建材事業的長期發展，進一步提升集團整體營收及獲利能力，為股東創造長期價值。

台泥指出，本次上市預計採取發行新股及轉讓既有股份並行的方式。依上市地相關規範，公眾持股比例預計不低於Cimpor International總股本的10%。實際發行規模、股權比例、價格及交易條件，仍將依資金需求、市場環境、投資人認購情形，以及與主管機關、交易所和證券承銷商的協商結果確定。而土耳其的OYAK Çimento現有營運及其於伊斯坦堡證券交易所的上市地位亦不受影響。

台泥 水泥 土耳其

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