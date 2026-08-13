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台泥上半年每股純益0.38元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）昨（12）日召開董事會並通過2026年半年報，上半年稅後純益32.8億元，年增241%，每股純益（EPS）0.38元，獲利成長主要受惠於海外水泥及能源事業表現提升，並展現多元事業布局及國際化經營韌性。

台泥指出，上半年營業毛利約130億元，年增15.5%，毛利率由去年同期的16%提升2.2個百分點至18.2%；營業利益51.7億元，年增51%；上半年淨利率則由去年同期的2.1%提升至6.4%。

台泥表示，上半年獲利成長主要受惠於海外水泥及能源事業表現提升，其中葡萄牙水泥業務因銷量增加及售價上漲，獲利增加約1.5億元；土耳其市場需求回溫，帶動銷量及售價同步提升；台泥旗下和平電力則因營運天數增加、能量費率上升，帶動獲利增加。

另一方面，台泥兩岸水泥業務仍面臨市場挑戰。台灣市場受到房市疲弱及進口水泥影響，加上預拌混凝土銷量減少，銷量及毛利率下降；中國大陸市場則因供需失衡及競爭加劇，水泥價格與毛利皆承壓。幸有海外水泥及能源事業的成長，抵銷部分兩岸市場的營運壓力。

截至2026年第2季底，台泥總資產5,960億元、總負債為2,966億元，負債占總資產比率約49.8%，整體財務結構維持穩健。台泥表示，將持續強化低碳建材、能源事業及國際市場布局，提升營運效率與財務韌性。

每股純益 水泥 台泥

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