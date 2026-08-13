華碩Q2每股純益25.6元

華碩（2357）昨（12）日公布第2季稅後純益190.48億元，創單季歷史新高，季增94％，年增率也是94％，每股純益25.6元；上半年稅後純益288.45億元，為同期最佳，年增27.7％，每股純益38.83元。

華碩第2季營業毛利398.57億元，季增49%，年增85%；營業利益196.38億元，季增87%，年增230%；毛利率16.5％，季增2.7個百分點；營業利益率8.1％，季增2.4個百分點；淨利率7.9％，季增2.9個百分點，繳出「三率三升」的成績單。上半年平均毛利率16.1％，年增1個百分點。

華碩第2季各事業群占營收比重為：代表PC、筆電出貨的系統事業群占45％；板卡相關的開放產品事業群19％；象徵伺服器業務的基礎設施事業群36％。其中，華碩在伺服器業務相關營收呈現200％的成長動能，PC亦年成長20％。

華碩表示，該公司上季PC出貨維持正成長，是Windows PC陣營當中，唯一正成長的品牌。

此外，華碩成立電競品牌ROG至今已邁入20年，ROG筆電出貨量超過3,500萬台，顯示卡出貨量超過1.3億張。華碩指出，高階PC營收占比已達65％，商用PC則年成長50％。