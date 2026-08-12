豆府財報／上半年EPS 8.10元、第2季EPS 4.02元 均創歷年同期新高

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）第2季合併營收為10.94億，年增率為14.24%，為歷年同期營收新高；第2季稅後純益1.07億元，年增率33.98%，每股稅後盈餘(EPS)為4.02元，第2季每股稅後盈餘，創下歷年同期新高。

豆府2026年上半年累積合併營收為21.90億，年增率為11.80%，亦為歷年同期營收新高；稅後純益2.16億元，年增率18.37%，上半年每股稅後盈餘(EPS)為8.10元，亦創下歷年同期新高。

豆府今年第2季能夠持續展現營運佳績，除了四月份的清明連假，以及六月份的畢業季與梅雨季，均讓消費人潮增加前往百貨賣場的頻次外，豆府各項創新行銷活動，亦為旗下各品牌帶來更多消費者。

像是四月份豆府旗下七大品牌，推出炸雞買一送一的活動，透過集團APP「豆府鐵粉卡」的炸雞活動串聯，來持續增加現已超過90萬之會員數，以及各項會員福利以及會員黏著度。

此外，豆府餐飲集團旗下，蟬聯米其林必比登推薦的泰國餐廳「帕泰家」，在今年四月泰國潑水節期間，於全台六間門市盛大推出「泰國潑水節狂歡季」活動，包含周間泰式奶茶第二杯免費外，更有滿額抽頂級泰式SPA貴賓券的活動，成功帶動「帕泰家」整體品牌業績持續提升。

再者，豆府旗下正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」高雄夢時代店，為迎接璀璨兩周年慶，自四月九日至五月三十一日，推出為期近兩個月的限定韓式吃到飽盛典，除成功帶動「姜滿堂」高雄夢時代店業績持續爆發外，並於五月二十七日至六月三十日，加碼推出「畢業季優惠」，平日期間凡持學生證至《姜滿堂》高雄夢時代店，點任一價位吃到飽方案，即可享有「10人同行1人免費」優惠，讓準畢業生們能夠用最超值的價格和同學好友一起大口吃肉、大啖炸雞，為青春留下最熱血難忘的聚餐回憶。

除了各項品牌的創新行銷活動外，韓國人氣快閃商品對營運之貢獻，亦功不可沒。

由豆府餐飲集團正式獨家引進，引爆韓國甜點界話題、讓首爾聖水洞天天排隊的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，今年以來持續獲得各大百貨賣場的邀約進駐，成功掌握各大重點節慶日假之人氣與買氣，更明確提升豆府餐飲集團的整體業績，以及豆府餐飲集團與各大百貨賣場間的可能合作機會。此外，透過投入快閃品牌之操作，豆府餐飲集團就能更加熟悉，年輕消費族群對於各項韓國新穎商品之喜好外，更能持續提升，年輕消費族群占整體豆府餐飲集團之營收比重。

當然，因應集團持續拓展優質門店的經營方針，豆府旗下主力品牌「涓豆腐」，四月十日於台中漢神洲際百貨五樓，也開幕豆府今年首家新展門店；同時，該門店也為豆府餐飲集團創業以來，第一百家門店，加上五月上旬於高雄岡山樂購廣場新展店的九州豚骨拉麵「樂麵屋」，同時都為集團營收帶來實質貢獻。

展望未來，時序即將進入到下半年的消費旺季，包含七八月份的暑假及父親節，都已經為集團帶來明確的營運增幅，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。當然，進入下半年的展店旺季，豆府也會持續開展新店面，並深入積極研調發展新品牌問世，持續布局全球市場，讓豆府餐飲集團能夠持續且穩定地向前邁進。