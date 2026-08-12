中鼎財報／第2季獲利激增逾五倍、EPS達1.7元 揮別美國投資踩雷風暴

中鼎（9933）去年因深陷美國CVRF（原名為BKRF）生質柴油廠更新工程案踩雷風暴，提列CVRF工程案預期信用減損約30.41億元衝擊，去年上半年財報呈現虧損。

中鼎集團執行長李定壯表示，GVEH重整完成後，公司架構與債務結構已獲調整。中鼎美國目前透過參與董事會持續追蹤GVEH經營情形。另外，下游CVRF工廠目前營運穩定，平均產能已優於法院核准重整計畫所設定基準，產品銷售順暢。

李定壯指出，今年中鼎美國受惠全球油價上漲、美國在生燃料政策支持，及相關環保補助價格提升，整體獲利優於重整計畫預期，已無需再提列減損，且截至今年第2季美國投資案預期可回收金額均高於帳列應收帳款金額，未來也會持續掌握GVEH營運狀況，並逐季評估應收帳款預期可回收金額狀況。

在揮別美國投資踩雷風暴後，中鼎集團營運奏凱歌，第2季營收205.2億元、年減15.1%，但毛利率攀升至13.67%，較去年同期增加逾6個百分點，營業利益達22.97億元、年增逾六成，稅後純益15.66億元、較去年同期大增5.16倍，單季每股純益達1.7元、優於去年同季的0.29元。

累計今年上半年中鼎集團營運奏凱歌，上半年營收377.99億元、年減18.6%，但毛利率達13.39%，較去年同期增加逾4個百分點，營業利益達39.61億元，較去年同期激增12.56倍，上半年稅後純益達24.58億元，較去年同期稅後虧損9.63億元大幅成長，每股純益達2.71元。