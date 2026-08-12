健策財報／上半年每股賺25.33元 創同期新高

散熱大廠健策（3653）12日公告上半年每股純益25.33元，較去年同期每股純益17.44元大幅成長，創同期新高，業績表現亮眼。

健策第2季每股純益15.8元，較首季的9.53元、去年同期的7.85元獲利大增。

健策7月營收32.13億元，月增21.26%、年增90.96%，創歷史新高；累計前七月營收157.92億元，年增35.95%，創同期新高。健策目前正積極展開新的擴產計劃，今年與明年也將各有一座新廠房將完工，藉此滿足客戶需求。

展望未來，健策預期今年在AI伺服器相關的產品接單暢旺，市場預料營運將逐季走升，全年展望樂觀。針對資本支出方面，健策去年約5至7億元，而今年因新廠房開始動工建設，資本支出將會拉高到20至30億元，未來新廠房全數落成後，健策接單競爭力將進一步升級。