快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
受惠房市交易動能回溫，仲介成交動能明顯回升，信義房屋（9940）第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元。信義房屋／提供
受惠房市交易動能回溫，仲介成交動能明顯回升，信義房屋（9940）第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元。信義房屋／提供

信義（9940）房屋第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元；累計信義房屋上半年營收達59.35億元、年增31.7%，稅後純益達4.88億元，大幅優於去年同期虧損0.318億元，上半年每股純益達0.66元，優於去年同期每股淨虧0.04元。

信義房屋表示，受惠房市交易動能回溫，仲介成交動能明顯回升，讓今年第2季營收與獲利雙雙大幅增長；以各事業體來說，信義仲介營收年增率逾三成，帶動合併仲介事業營收達27.48億元、年增19.98%。

開發事業部分，信義房屋指出，第2季開發事業營收達3.12億元，主因中國大陸無錫「山水嘉庭」案於去年底調整銷售計畫後，持續帶動銷售動能升溫，推升單季交屋認列營收金額明顯優於去年同期表現。

另外，信義開發完銷的「信義嘉學」案已於7月順利舉行上樑典禮，預計2028年交屋；台北市中山區長春段「中山逸居公辦都更案」也在12日完成簽約；信義房屋表示，隨著新北市政府正式公告大巨蛋將落腳樹林區，也為近二年信義開發得標的土城樹林線捷運聯合開發案LG17、LG16A、B共三個開發案打了強心針。

海外布局方面，信義房屋指出，位於馬來西亞沙巴的洲際酒店投資案，目前主建築結構工程持續推進中，開幕主樓已興建至地上20樓，預計2027年底正式營運；日本信義則將藉由台日資源整合，逐步加大在地化經營的腳步，推動東京港區「三田店」展店計畫，並持續擴大租賃管理與仲介服務動能。

信義房屋表示，業務同仁持續落實「圓夢行動計畫」，使物件開發銷售與成交能力穩定成長，未來將繼續運用AI賦能工具與直營品牌優勢，強化作業動能，為買賣雙方及仲介共創三贏。

信義房屋 房屋 EPS

延伸閱讀

億豐財報／第2季毛利率提升至60% 上半年賺一股本

萬海財報／第2季獲利年增近10倍、賺115.35億元 EPS 4.11元

統新財報／第2季獲利0.86億元、單季EPS 2.22元 較去年由虧轉盈

南寶財報／第2季稅後純益8.77億元、EPS 7.27元 寫單季歷史新高

相關新聞

台灣大晚間將召開重訊...傳與投資併購案有關 朝董座蔡明忠「兆元」營收邁進

台灣大哥大（3045）傍晚發出採訪通知，宣布將於8月12日（三）晚間召開重大訊息說明記者會，市場預期，重大訊息應與重大投資或併購案有關，邁向董事長蔡明忠喊出的兆元營收規模前進。

食安風波未平！泰山明起暫停交易 重大訊息待公布

食品大廠泰山（1218）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，自13日起暫停交易，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

信義（9940）房屋第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元；累計信義房屋上半年營收達59.35億元、年增31.7%，稅後純益達4.88億元，大幅優於去年同期虧損0.318億元，上半年每股純益達0.66元，優於去年同期每股淨虧0.04元。

三洋實業法說會／上半年每股純益3.47元 創歷年同期次高

三洋實業（1472）第2季營收為9.96億元，創單季歷史新高，較上季成長9%，比去年同期增加12%；單季稅後純益8,873萬元，每股稅後純益為1.69元。

饗賓財報／上半年獲利創同期新高EPS 衝9.04元 下半年再展七家新店

饗賓（7883）2026年上半年繳出一張漂亮的成績單，上半年合併營收淨額達69.42 億元，較去年同期成長25.41%；稅後淨利5.48億元，年增41.88%；每股稅後盈餘（EPS）攀上9.04元，營收、獲利、EPS 三項指標均創同期新高。

東元財報／第2季獲利26.35億創單季新高 下半年四大事業群營收看增

東元（1504）12日公布最新財報，第2季營運繳出亮眼成績單。單季歸屬母公司淨利26.35億元，季增121.82%、年增80.70%，每股純益1.12元，刷新歷年單季歷史新高紀錄；累計上半年每股純益1.63元，亦優於去年同期的1.23元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。