仲介成交動能明顯回升 信義房屋第2季獲利躍升達3.29億、EPS達0.45元

信義（9940）房屋第2季合併營收年增33.46%、達30.59億元，稅後純益達3.29億元，較去年虧損1.22億元大幅成長，每股純益0.45元；累計信義房屋上半年營收達59.35億元、年增31.7%，稅後純益達4.88億元，大幅優於去年同期虧損0.318億元，上半年每股純益達0.66元，優於去年同期每股淨虧0.04元。

信義房屋表示，受惠房市交易動能回溫，仲介成交動能明顯回升，讓今年第2季營收與獲利雙雙大幅增長；以各事業體來說，信義仲介營收年增率逾三成，帶動合併仲介事業營收達27.48億元、年增19.98%。

開發事業部分，信義房屋指出，第2季開發事業營收達3.12億元，主因中國大陸無錫「山水嘉庭」案於去年底調整銷售計畫後，持續帶動銷售動能升溫，推升單季交屋認列營收金額明顯優於去年同期表現。

另外，信義開發完銷的「信義嘉學」案已於7月順利舉行上樑典禮，預計2028年交屋；台北市中山區長春段「中山逸居公辦都更案」也在12日完成簽約；信義房屋表示，隨著新北市政府正式公告大巨蛋將落腳樹林區，也為近二年信義開發得標的土城樹林線捷運聯合開發案LG17、LG16A、B共三個開發案打了強心針。

海外布局方面，信義房屋指出，位於馬來西亞沙巴的洲際酒店投資案，目前主建築結構工程持續推進中，開幕主樓已興建至地上20樓，預計2027年底正式營運；日本信義則將藉由台日資源整合，逐步加大在地化經營的腳步，推動東京港區「三田店」展店計畫，並持續擴大租賃管理與仲介服務動能。

信義房屋表示，業務同仁持續落實「圓夢行動計畫」，使物件開發銷售與成交能力穩定成長，未來將繼續運用AI賦能工具與直營品牌優勢，強化作業動能，為買賣雙方及仲介共創三贏。