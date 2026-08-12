三洋實業法說會／社宅、大工程持續貢獻 下半年營運可望優於上半年

目前營造業兩大成長主軸，包括公共建設與科技建廠；三洋實業（1472）總經理徐正哲12日在法說會中表示，以三洋實業來說，今年建築類的社宅工程約占營收比重達九成、一成約土木工程。

徐正哲指出，甫拿下總工程金額達263.94億元、三洋實業占比達三成的高雄捷運小港林園線RLC02標土建及設施機電工程，預計今年第3季末、第4季初施工，2027年全年有完整貢獻，該工程工期達六、七年，將助攻三洋實業後續營運更上一層樓。

另外徐正哲指出，科技建廠工程，三洋實業也正努力拓展中，希望2027年就有相關工程接單，惟相關工程初期占比不會太高、不超過10%；整體來說，三洋實業今年下半年在社宅工程、較大工程持續貢獻下，下半年營運會比上半年好，今年全年營運可望優於去年表現。

他強調，雖然國內進入「大營造時代」，但工程接單策略以毛利較好的工程為優先，設定毛利率至少12~15%以上的工程案才出手；另外當前缺工問題考驗每家營造廠，包括管理層、工程師、技術人員都有人力短缺問題，在人力不足下，公司業務拓展速度也會受影響，三洋實業會積極招募優秀人才。