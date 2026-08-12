元大金控七月獲利429.31億元 僅10億之遙可望晉級金控前三大

金控業者陸續公布獲利，其中元大金、中信金雙雙公布獲利，元大金的前七月累積稅後淨利429.31億元，距離中信金累積稅後淨利439.48億僅有10億之遙，元大金會否從金控獲利第四大晉級為第三大，受金融圈矚目。

若以元大金今日收盤價觀察，每股68.6元的股價已居金控前三大，僅次於國泰金、富邦金股價。若以EPS來看，每股稅後純益（EPS）達3.22元，若未適用外匯價格變動準備金，累計前7月EPS為3.24元，亦僅次於富邦金、國泰金。

根據元大金控公布自結獲利，7月單月稅後純益為63.59億元；累計今年前7月稅後純益為429.31億元，其中，元大證前7月稅後純益，元大證券占比近7成，達68%，對此元大金解讀，儘管台股7月高檔震盪，單日指數漲跌點數均創歷史新高，但由於市場交投依然熱絡，日均量仍突破兆元，帶動證券經紀手收，這也使元大證券單月稅後淨利仍達48億元，累計前7月稅後純益293.28億元，EPS達4.12元。

而元大銀行7月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為15.35億元，累計前7月稅後純益92.27億元，EPS為1元；元大投信7月稅後純益6.12億元，累計前7月稅後純益35.79億元，EPS達15.77元。 此外，元大期貨7月稅後純益4.38億元，累計前7月稅後純益19.82億元，EPS為5.39元；元大人壽7月稅後純益0.03億元，累計前7月稅後純益24.44億元，EPS為0.84元，若未適用外匯價格變動準備金，EPS為0.93元。

中信金7月份自結盈餘的單月稅後盈餘44.10億元，累計前七月合併稅後盈餘439.48億元，每股稅後盈餘為2.19元。對此中信金控表示，子公司中信銀行7月放款及財富管理業務動能穩健，單月稅後獲利45.07億元。累計前七月稅後獲利356.85億元，較去年同期成長11%，主要來自於淨利差擴大及核心業務動能成長，其中財富管理業務手續費收入年增逾四成，存、放款餘額及刷卡消費金額亦均維持雙位數增長，續創歷年同期獲利新高。

子公司台灣人壽7月則受債券殖利率攀升影響，單月稅後獲利3.01億元，累計前7月稅後獲利為105.78億元，主要和過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量的影響有關，此外，分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達750億元，較去年同期成長123%，為主要的業務成長動能。