立碁財報／第2季每股純益0.26元、連四季獲利 法人買盤回補終結連5跌

LED封裝廠立碁（8111）展現轉型韌性，第2季每股純益0.26元，連續四個季度維持獲利，帶動上半年累計每股純益達0.43元，較去年同期轉虧為盈；隨矽光子高階模組效益看增，法人看好下半年營運優於上半年，激勵立碁12日股價上漲1.38%收58.8元，終結連5跌，法人買盤也回補轉買。

立碁第2季財報出爐，單季歸屬母公司業主淨利0.28億元，季增48.32%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益0.26元，優於第1季的0.17元，已連續四個季度保持獲利態勢；累計上半年營收4.01億元，年減2.46%，歸屬母公司淨利0.47億元，相較去年同期的虧損0.36億元順利轉虧為盈，每股純益0.43元，營運走勢明確回溫。

立碁第2季營收2.06億元，營業毛利0.59億元，毛利率28.82%，季減1.96個百分點，年減0.51個百分點；營業利益0.02億元，年減74.74%，營益率1.38%。公司對此表示，目前營運仍處於轉型調整過程，不過整體毛利水準仍持穩發展，支撐本業與整體營運維持獲利腳步。

展望後市，立碁重點鎖定矽光子戰略布局，除攜手工研院等國家隊進軍單通道200G的1.6T與3.2T高階規格，亦在經濟部產發署搭橋下，與千才及荷蘭PHIX開啟台荷跨國技術研發，整合矽光子光模組設計、PIC/EIC組裝、光纖耦合及高速驗證等技術能量，相關成果預定9月初發表。

法人指出，隨本業營運逐步回穩，加上矽光子產品效益可望於第4季開始發酵並挹注營收，看好立碁下半年營運表現優於上半年。

受財報表現持穩與矽光子長線展望加持，立碁12日開盤價57.4元，盤中高點來到59.4元，終場上漲0.80元或1.38%，收在58.8元，終結連5跌走勢，成交量2,437張，成交金額1.43億元。

籌碼面呈現法人轉買態勢，三大法人12日合計買超165張。其中，外資買超161張，結束賣超；自營商買超5張，終結連5賣；投信則無進出。