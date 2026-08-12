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三洋實業法說會／上半年每股純益3.47元 創歷年同期次高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
三洋實業總經理徐正哲12日在法說會中表示，受惠政府持續推動重大建設，加上高科技產業投資動能穩健，營造市場需求維持暢旺。公司將持續掌握國家重大建設政策與地方發展需求，積極參與前瞻建設與高附加價值工程，擴大接單規模，持續強化營運成長動能。記者陳美玲／攝影
三洋實業總經理徐正哲12日在法說會中表示，受惠政府持續推動重大建設，加上高科技產業投資動能穩健，營造市場需求維持暢旺。公司將持續掌握國家重大建設政策與地方發展需求，積極參與前瞻建設與高附加價值工程，擴大接單規模，持續強化營運成長動能。記者陳美玲／攝影

三洋實業（1472）第2季營收為9.96億元，創單季歷史新高，較上季成長9%，比去年同期增加12%；單季稅後純益8,873萬元，每股稅後純益為1.69元。

累計三洋實業今年上半年營收達19.1億元、年增6%，營業毛利2.74億元、年成長8%；營業淨利2.13億元，稅後純益1.82億元、與去年同期相當，每股稅後純益（EPS）達3.47元，創歷年同期次高，僅略低2025年同期的3.48元。

三洋實業總經理徐正哲12日在法說會中表示，受惠政府持續推動重大建設，加上高科技產業投資動能穩健，營造市場需求維持暢旺。公司將持續掌握國家重大建設政策與地方發展需求，積極參與前瞻建設與高附加價值工程，擴大接單規模，持續強化營運成長動能。

徐正哲指出，目前三洋實業在建工程涵蓋產業園區開發、土木、公共建設、社會住宅等多元領域，包括高雄市白埔產業園區開發案、高雄捷運小港林園線RLC02標土建及設施機電工程、高雄國際機場東側立體停車場新建統包工程、國家運動園區整體興設、國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程，以及台南市裕忠安居社會住宅新建統包工程等，將依施工進度陸續挹注未來營收。

三洋實業大股東與國統（8936）重疊，徐正哲指出，國統專注管線工程、水處理工程，目前三洋實業已與國統在海水處理相關系統工程上有合作，未來是否擴大合作需視是否有合適的專案工程。

法說會 每股純益 營收

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