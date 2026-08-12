威致上半年EPS 0.37元 毛利率走揚

威致（2028）董事會通過上半年財報，上半年累計稅後純益1.2億元、年增約70%，每股純益（EPS）0.37元，較去年同期0.22元明顯提升，並配發0.2元現金股利。

值得關注的是，威致上半年毛利率約5.3%，較去年同期約4.6%提升約0.7個百分點；營業利益率則由去年同期約2.36%提高至約3%，反映公司在鋼筋市場競爭激烈的環境下，對廢鋼採購、生產成本、產品售價及營運費用的掌握有所改善。

報，上半年累計稅後純益1.2億元、年增約70%，每股純益（EPS）0.37元，較去年同期0.22元明顯提升，並配發0.2元現金股利。

值得關注的是，威致上半年毛利率約5.3%，較去年同期約4.6%提升約0.7個百分點；營業利益率則由去年同期約2.36%提高至約3%，反映公司在鋼筋市場競爭激烈的環境下，對廢鋼採購、生產成本、產品售價及營運費用的掌握有所改善。