長榮鋼上半年EPS 3.26元 美利達2.15元

長榮鋼（2211）董事會通過上半年財報，稅後純益13.6億元、年減27%，每股純益（EPS）3.26元；整體營收維持成長，但受到毛利率下降及業外收益減少影響獲利衰退。

法人表示，長榮鋼上半年營業毛利19.7億元，則較去年同期21.2億元減少約7%；營業利益15.3億元、年減約16%，顯示今年營收規模雖然維持高檔，但獲利能力較去年同期降溫，在鋼構產業中仍屬相對不錯的獲利水準，顯示對工程接單及成本控制仍具有一定競爭力。

長榮鋼截至上半年底總資產418億元，總負債107億元，歸屬於母公司業主權益276億元；負債占總資產比率約25.6%，股東權益占比超過六成，財務結構仍相對穩健，對於需要大量營運資金及承攬大型工程的鋼構業而言，具有一定財務優勢。

美利達（9914）昨（12）日公告半年報，上半年累計稅後純益約6.44億元，惟仍受去年同期高基期影響，年減約20%，每股純益（EPS）2.15元；單季稅後純益約3.18億元，年減約19%，EPS概算約1.06元。

美利達表示，隨著全球自行車市場逐步進入需求調整階段，各區域市場的復甦步調也有所不同，公司持續依市場變化調整產品與銷售布局，並透過新品上市逐步帶動市場需求。