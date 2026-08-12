復盛上半年EPS 13.1元 東方風能4.29元

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（12）日公布第2季稅後純益為8.56億元，年增約1.7倍，每股純益6.14元；累計上半年稅後純益18.26億元、年增19%，每股純益13.1元。

在非高爾夫球產業方面，復盛應用子公司民盛受惠主要大客戶訂單挹注，以及去年併購的伯鑫今年貢獻全年度營運，加上航太業務持續成長，預估復盛2026年全年營收將重返300億元以上。

展望2027年，法人並認為，復盛應用在高爾夫球業務每年呈現微幅成長情況下，業績仍會有個位數增幅；同時，非高爾夫球產業的航太與手工具等子公司穩定發展。

離岸能源基礎建設領導廠商東方風能（7786）昨（12）日公布半年報，第2季稅後純益6.53億元，季增209.7%、年增30.6%，每股純益（EPS）3.71元，改寫單季獲利次高紀錄。

受惠於全部船舶投入營運及客戶合約收入年增146%，第2季毛利率較第1季提升2.5個百分點。累計上半年稅後純益8.64億元、年增14.4%，每股純益4.29元。