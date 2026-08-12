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上銀上半年EPS 4.03元 接單動能強

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

傳動與控制科技大廠上銀（2049）公布上半年合併財報，稅後純益14.27億元、年增130.8%，每股純益（EPS）4.03元；第2季單季稅後純益8.47億元，季增46.3%、年增526.7%，EPS 2.4元，單季獲利為2022年第4季以來高點。

集團另一家大銀微系統，上半年合併稅後純益為2.30億元、年增191.1%，每股稅後純益1.92元；第2季稅後純益1.14億元，季減1.7%、年增338.4%，每股稅後純益0.96元。

上銀上半年毛利率33.14%，年增3.35個百分點；第2季單季毛利率34.17%。

上銀7月合併營收26.81億元，月增5%、年增33.9%，不但連五個月呈年月雙增走勢，且創2022年8月以來新高；累計前七月合併營收165.69億元、年增20.3%，為歷年同期第三高。

大銀7月合併營收3.67億元，月增5%、年增60.1%，為連續七個月單月營收年增率超過20%，並續創單月營收歷新高；累計前七月合併營收22.43億元、年增49.6%，亦創歷年同期新高。

上銀董事長卓文恒日前表示，「6月開始接單比出貨多」，集團生產線已啟動全面加班趕工出貨。卓文恒坦言，近期產品交期明顯拉長，滾絑螺桿平均交期已拉長至5個半月，線性滑軌也在3.5至4月。

卓文恒認為，工具機下半年需求明顯比上半年好，半導體、大型基礎建設、自動化，以及AI相關如伺服機櫃、散熱接頭等產業訂單最熱；晶圓機器人、晶圓移載平台需求持續增加，中國大陸新能源車也有起色。

展望機器人業務，上銀指出，半導體應用晶圓機器人和晶圓移載系統平台出貨穩健成長，今年物流專用型機器人逐步小批量產。在AI伺服器應用，上銀持續切入包括機櫃、散熱模組、接頭連接器等生產製造設備應用所需傳動元件產品。

大銀指，從去年下半年到今年全年，都受惠半導體先進封裝、AI、高頻寬晶片需求暴增，有信心今年營運將全面超越去年。

上銀 EPS 營收

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