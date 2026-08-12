南寶上半年EPS 13.82元 同期高點

化工材料大廠南寶（4766）昨（12）日公布第2季財報，單季稅後純益8.77億元，年增58.4%，每股純益（EPS）7.27元，寫歷史單季新高；上半年稅後純益16.67億元，EPS 13.82元，年增29.9%，亦創歷史同期新高。

南寶指出，第2季持續開發高階應用、拓展客戶，加上原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨。7月單月營收24億元，前七月累計營收148.1億元，年增11.03%，也創歷史同期新高。

至於各項產品成長趨勢，南寶第2季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增13%，占第單季營收比重69%；建材與塗料業務在持續耕耘下，第2季營收年增14%，占營收比重25%。

南寶指出，由於全球政經局勢變化、原物料價格波動，與客戶溝通成本壓力、調整產品價格有時間差，效應逐步反映。南寶第2季毛利率32.5%，較去年同期減少2.0個百分點；營業利益則在營收規模擴大與費用率控管得宜下，仍較去年同期成長6.0%，達10.43億元，營業利益率為15.8%。

南寶昨董事會中通過，由董事長黃映霖兼任總經理（執行長）一職。南寶指出，黃映霖長年深耕核心事業，除帶領鞋材團隊持續擴張市占版圖，也深化與全球頂尖品牌的合作，締造公司近年優異財務表現。在新團隊帶領下，南寶將持續既有業務穩健獲利，維持強大現金流，並同步加速半導體與電子相關高階應用產品開發。

展望未來，南寶表示，鞋材接著劑方面，目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶將持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術，爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，然受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨。

南寶更看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。