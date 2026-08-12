漢翔上半年EPS 1.3元 獲利年增87倍

漢翔（2634）昨（12）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益9.65億元，去年同期仍處虧損，季增271%，每股純益（EPS）1.02元；累計上半年稅後純益12.57億元，對比去年同期稅後純益僅1,300餘萬元，年增逾87倍，EPS 1.3元，揮別去年陰霾、獲利大反彈。

漢翔表示，今年在法茵堡航展成果豐碩，軍用、民用航空及發動機三大業務均有重大斬獲。

繼日前與美國航太系統大廠完成多款軍機系統件經銷換約後，再於民用航空及發動機領域取得總額逾220億元新訂單，涵蓋發動機零組件、機身結構及複合材料等高附加價值產品，為未來數年營運增添成長動能。

無人機業務方面，針對美國擬擴大限制具備光達（LiDAR）及噴灑功能的大陸無人機，且相關措施可能溯及既有產品，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）表示，美國過去即已對部分無人機產品實施限制，產業界將持續提升自主技術與國際市場競爭力。