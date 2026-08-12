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和泰車上半年賺兩股本

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車董事長黃南光。記者蘇健忠／攝影
和泰車董事長黃南光。記者蘇健忠／攝影

和泰車內外雙美，上半年賺逾兩股本。車市龍頭和泰車（2207）第2季單季稅後純益75.8億元，年增85.1%，每股純益（EPS）13.62元；累計上半年稅後純益120.1億元，年增48.8%，EPS 21.57元，累計獲利已逾兩個資本額。

和泰車指出，第2季獲利大幅成長，主要受惠汽車市場買氣回溫，帶動本業獲利增加，加上和泰產險投資收入成長、轉投資收益亮眼，以及新增認列日本經銷商4至6月獲利與併購產生的廉價購買利益，共同推升整體獲利。

本業方面，和泰車旗下TOYOTA、LEXUS上半年新車銷售均創歷年同期新高，6月掛牌量更刷新單月紀錄，單月市占率達36.9%；兩品牌上半年合計掛牌76,528輛，市占率37.8%，持續穩居國內車市龍頭，成為獲利成長的重要支柱。

和泰車年初預估全年台灣車市規模44萬輛，7月初下修至43萬輛。不過，旗下TOYOTA、LEXUS及HINO三品牌全年16.5萬輛銷售目標並未調降，隨整體市場規模縮小，和泰車市占率仍有機會續創新高。

和泰車旗下三品牌2025年合計銷售逾16萬輛，市占率38.6%，創16年新高。法人指出，依目前銷售進度，加上產險投資收益與日本經銷事業挹注，和泰車全年獲利有機會再度挑戰歷史新高。

今年車廠獲利表現分歧。汎德永業受美製車關稅議題影響，上半年稅後純益5.3億元，年減40.5%，EPS 6.55元；裕隆上半年稅後純益5.2億元，EPS 0.5元，約與去年同期持平；中華車則受惠新車上市帶動銷售，上半年稅後純益17.43億元，年增31.1%，EPS 3.19元。

和泰車不僅本業市占率持續攀升，近年積極布局產險、租車及海外汽車經銷等多元事業。

和泰車 每股純益 車市

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