普萊德（6263）昨（12）日參加櫃買中心業績發表會，董事長陳清港表示，聚焦AI、低軌衛星、邊緣運算、資安等新產品布局，目前營運能見度佳，下半年到2027年都會持續成長。

陳清港表示，已於第2季推出邊緣AI智慧安全監控平台，並打造企業級零信任網路安全架構等新產品解決方案，同時搶進AI伺服器及GPU叢集高速路連商機，將100G升級至400G AI資料中心架構方案，瞄準AI資料中心、雲端服務、GPU運算以及高效能運算市場。

普萊德也推出後量子資安解決方案，布局政府、軍事、關鍵基礎設施及研發中心等，並打造低碳ITS網路基礎建設方案，預計9月在歐洲亮相。

陳清港強調，產品研發主軸鎖定新世代網路硬體資安，提升量子安全防護；AI視覺分析智慧監控；雲端管理平台訂閱服務；開發整合AIoT新協議，架構物聯網後端應用平台；同時持續升級25G、100G、400G多功能網路交換器，滿足AI高速網路建設。

他說，AI、大數據驅動雲端及智慧網路基礎建設需求持續成長；AIoT、工業物聯網、自動化控制、智慧交通、智慧醫療等高潛力的垂直市場快速擴張；同時，資安議題持續受到關注，普萊德品牌形象認同度高，但也面對地緣政治與貿易政策變動；國際碳關稅以及不可預期原物料短缺及漲價都是挑戰。

普萊德上半年營收9.67億元，年增3.1%；毛利率48%，年增1個百分點；營益率增至33.75%；稅後純益2.84億元，年增13%，每股純益4.54元，創同期新高。

為確保標案可全部出貨，普萊德已預購原料，目前能見度高，預期下半年可望優於上半年，明年持續成長。