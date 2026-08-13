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奇鋐上半年EPS 44.54元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（12）日召開法說會，公布第2季毛利率衝上32.57%新高，獲利季增逾二成，每股純益24.37元，創單季新高；上半年每股純益44.54元，為同期最佳。財務長陳易成指出，本季業績有望再度攻頂，下半年展望相當樂觀。

奇鋐去年每股純益49.17元，今年上半年每股純益已離去年全年不遠。法人看好，奇鋐下半年業績持續看俏，獲利也將水漲船高，今年獲利有望挑戰倍增。

陳易成指出，隨著AI資料中心對散熱需求與日俱增，水冷滲透率正快速擴大，帶動奇鋐相關產品出貨動能愈來愈強；其中，輝達最新Vera Rubin系列將在8月小批量產出，9月起開始量產出貨；ASIC相關散熱產品預計第4季擴大出貨，帶動營運強勁態勢一路延續到第4季。

陳易成強調，奇鋐不會一味追求營收放大，但會積極追求獲利成長，目前旗下水冷相關零組件在各家客戶中，都是扮演核心供應鏈地位，未來會持續擴產，全力滿足客戶需求。

奇鋐結算，第2季毛利率32.57%，季增2.8個百分點，年增8.16個百分點；稅後純益95.67億元，季增20.9%，年增139.4%，每股純益24.37元。上半年毛利率31.17%，年增6.13個百分點；稅後純益174.83億元，年增142.5%，每股純益44.54元。

陳易成表示，今年資本支出約150億元，明年會比今年略多，粗估落在150億元至200億元之間，主要用於擴增產能，目前預料明年產能將比今年再多五成，全力搶攻AI水冷散熱市場。

陳易成表示，從目前在手訂單以及出貨排程估算，下半年營運一定優於上半年，而且會逐季成長，明年新產能加入後，營運動能亦有望進一步提升，加上ASIC的水冷散熱需求正快速成長，均將成為公司業績持續攻頂的主要因素。

奇鋐 EPS 輝達

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