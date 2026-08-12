正新單季每股賺0.48元

輪胎大廠正新（2105）公布第2季財報，第2季稅後純益15.53億元，年增71.6%，每股純益（EPS）0.48元，也較去年同期的0.28元大增；累計上半年稅後純益34.15億元，年增44.8%，EPS 1.05元。

建大日前公布第2季財報，上半年營業收入182.5億元，年增2.36%，稅後純益3.11億元，EPS 0.33元，相對於去年虧損1,685萬元，已是轉虧為盈。

今年第2季因為戰爭造成原料短缺、價格上漲，市場需求增溫以及產品價格調漲，輪胎業的獲利普遍較去年成長，正新的獲利表現也明顯提升。

面對全球輪胎市場的激烈競爭，正新經營團隊已訂定四大核心成長引擎，為打入歐洲高階汽車供應鏈、開發高性能輪胎、高附加價值產品，重兵布陣印度與印尼（雙印市場），持續加大對印度與印尼兩個全球機車及汽車成長速度最快市場的滲透率，以全球化的宏觀戰略分散地緣政治風險，拓展下一波營收高峰。