華碩財報／第2季獲利創新高 上修伺服器業務年增幅至150％

華碩（2357）第2季財報繳出亮眼成績單，其中合併營收及獲利表現都寫下單季新高水準，每股純益達到25.64元，帶動今年上半年集團稅後純益年成長27.7％至288.45億元，創下歷史同期新高。同時上修伺服器業務全年成長幅度至150％。

華碩12日公告第2季財報，單季自結品牌合併營收為2,410.56億元、季成長24％、年成長39％，稅後純益190.48億元、季增94％、年成長94％，每股純益25.6元。

累計華碩集團上半年合併營收為4,661.02億元，相較去年同期增加38.8％，平均毛利率16.1％、年增1個百分點，稅後純益288.45億元、年增27.7％，每股純益38.83元，獲利寫下歷史同期新高。

共同執行長胡書賓表示，伺服器訂單能見度相當正面，且不管是HGX架構或是NVL 72的GB300產品華碩都有所布局，上半年兩大架構產品出貨比約35：65，合計占伺服器營收約90％，剩下10％為通用型伺服器。原先華碩預期全年出貨營收成長動能為100％，現在將可望上修至150％，對明年展望也抱持信心看待，且客戶多元性會更豐富。