泰谷財報／第2季認列庫藏股費用每股虧1.84元 本業虧損縮小

泰谷（3339）董事會12日通過第2季財報，受第2季轉讓庫藏股予員工認購、依會計原則認列一次性薪資費用影響，致使單季帳面虧損擴大，歸屬母公司業主淨損1.18億元，每股虧損1.84元。

泰谷指出，若還原因庫藏股產生的影響，第2季實際每股虧損僅0.26元，相較第1季的每股虧損0.77元，實質虧損已見收窄。此外，公司兩年來致力開發的CW LD雷射晶粒近期已送樣測試，預估第4季開始少批量生產與出貨。

詳細來看第2季表現，泰谷表示，公司因轉讓庫藏股給員工認購且遵循IFRS會計原則，認列員工薪資費用1.00億元，同時認列資本公積，造成帳務上同時增加了薪資費用及股東權益，或許讓投資人驚見財務報表上的虧損擴大，但實則是為了符合會計原則而產生的會計科目轉換。

受此影響，第2季帳面營業損失達1.33億元，毛利率轉負降至-6.70%，營益率與淨利率分別為-64.07%及-56.73%，單季營業收入則為2.08億元，季增1.83%、年減19.85%。若還原該筆費用影響，單季營業損失收斂至約3,288萬元。

泰谷累計上半年合併營收4.12億元，年增4.61%；營業毛利1,400.6萬元，毛利率3.40%，略低於去年同期的4.0%。公司說明，由於加大研發力度，上半年研發費用較去年同期增加4,056.5萬元，增幅達198%；帳面營業損失為1.50億元，稅前淨損1.66億元，每股虧損2.61元。

泰谷強調，若還原因庫藏股所產生的影響，上半年營業淨損應為4,905.5萬元，稅前淨損6,596.0萬元，每股虧損大幅收斂至1.03元。

展望後市，泰谷表示，公司兩年來致力開發新產品CW LD雷射晶粒，該產品為高速光通訊傳輸模組的光源，也可成為未來CPO（共同封裝光學）產品的光源。近期已送樣給數家合作廠商測試，預估第4季會開始少批量生產及出售，可望逐步顯現效益。