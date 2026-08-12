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饗賓財報／上半年獲利創同期新高EPS 衝9.04元 下半年再展七家新店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
饗賓集團旗下餐酒百匯品牌「URBAN PARADISE」第二家門市，將於8月17日進駐新竹 Big City 遠東巨城購物中心。饗賓／提供
饗賓集團旗下餐酒百匯品牌「URBAN PARADISE」第二家門市，將於8月17日進駐新竹 Big City 遠東巨城購物中心。饗賓／提供

饗賓（7883）2026年上半年繳出一張漂亮的成績單，上半年合併營收淨額達69.42 億元，較去年同期成長25.41%；稅後淨利5.48億元，年增41.88%；每股稅後盈餘（EPS）攀上9.04元，營收、獲利、EPS 三項指標均創同期新高。

集團表示，上半年的營運成果，主要來自新店展店效益與既有門市穩健成長的雙軌動能，共同推升整體營運表現再上層樓。展望下半年，除7月已新開出旭集、饗泰多台中大遠百店外，集團規劃將再開出五家新店，力拚連年改寫營收新高紀錄。

饗賓7月合併營收10.98億元，較去年同期成長約16.17%；累計前七月營收達80.4億元，年增24.07%，成長動能延續。饗賓集團指出，儘管7月受颱風攪局，部分營業天數及來客數一度受到干擾，集團營收仍維持雙位數年增的成長軌跡，展現集團營運韌性。值得關注的是，今年7月9日開幕的「旭集」台中大遠百店，開幕即引爆話題，首月營運表現超乎預期，單店營收一舉躍居集團前三；開幕迄今訂位依舊一位難求。

與旭集同步進駐大遠百開幕的人氣品牌「饗泰多」，同樣繳出亮眼成績，雙品牌雙接力發威，不僅印證中部高端餐飲市場的深厚消費潛力，更展現饗賓多品牌矩陣在單一商圈的協同綜效。

完成台北、台中、高雄三大都會核心布局後，饗賓再拓新步，落在北台灣關鍵科技與消費重鎮新竹。旗下餐酒百匯新銳品牌「URBAN PARADISE」第二家門市，將於8月17日正式進駐新竹 Big City 遠東巨城購物中心，將可望承接竹科高消費力族群的聚餐與社交剛需，成為助攻第3季營運的重要引擎。URBAN PARADISE 自去年7月首店開幕以來，以「精品餐酒Buffet」的差異化定位重新定義百匯市場的想像邊界，結合豐富多元的精緻料理，搭配酒水暢飲體驗，開創出台灣餐飲市場少見的新格局。

新竹店規模較首店更大，接待量能全面升級，也讓品牌的沉浸式餐酒體驗有更充裕的舞台可以發揮。話題熱度，其實早在開幕前就已提前引爆。自8月10日開放訂位至今，一個月內的假日訂位已客滿，平日午、晚餐期訂位也已達九成滿，新竹消費者用實際行動，寫下對品牌進駐的高度期待。隨著 URBAN PARADISE 的加入，饗賓在新竹的總分店數攀升至 11 間，穩坐饗賓深耕竹科的關鍵陣地。

在資本市場布局方面，饗賓集團亦已於7月下旬正式向主管機關提出股票上市申請，邁出由興櫃市場轉上市的關鍵一步。公司表示，將持續朝「餐飲界 LVMH」的長期願景前進，透過多品牌、多價位帶、多元餐飲情境的經營策略，深化品牌組合、擴大市場滲透率，並全面放大營運規模與品牌價值。

饗賓集團 2025 年合併營收達 116.84 億元，寫下歷史新高；延續上半年強勁動能，在既有門市穩健成長、旭集台中大遠百店與饗泰多台中大遠百店雙引擎持續挹注、URBAN PARADISE 新竹店開幕，以及下半年展店計畫接力推進等多重動能加乘下，集團全年營運可望再攀新高峰，也為後續轉上市之路，奠定堅實的營運基礎。

饗賓 財報 EPS

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